Elezioni Pontenure, inaugurato il point di Sergio Fuochi

“Amici, conoscenti, ma anche semplici simpatizzanti e curiosi hanno reso l’inaugurazione del point elettorale di Sergio Fuochi, candidato sindaco della lista civica “Pontenure Rinasce”, un momento conviviale, partecipato e carico di entusiasmo”. Inizia così la nota di Pontenure Rinasce.

LA NOTA DI PONTENURE RINASCE

L’evento, caratterizzato da un clima informale e allegro, ha visto una significativa presenza di cittadini che hanno voluto prendere parte all’iniziativa, dimostrando interesse e attenzione verso il progetto politico proposto. Il point elettorale si è trasformato per l’occasione in un vero e proprio luogo di incontro e confronto, dove idee, aspettative e suggerimenti hanno trovato spazio in un dialogo diretto e costruttivo.

Presenti anche i dodici aspiranti consiglieri che compongono la squadra, pronti ad affiancare il candidato sindaco in questo percorso elettorale. Un gruppo unito, rappresentativo della comunità, che ha scelto di mettersi in gioco condividendo valori, obiettivi e una visione comune per il futuro di Pontenure.

Nel corso della serata, Sergio Fuochi ha voluto ringraziare tutti i presenti per la calorosa partecipazione e per il sostegno dimostrato, sottolineando quanto sia fondamentale il contatto diretto con i cittadini. Ha ribadito come la lista “Pontenure Rinasce” nasca proprio dall’ascolto del territorio e dalla volontà di costruire, insieme alla comunità, risposte concrete alle esigenze quotidiane.

Non sono mancati momenti di confronto spontaneo, durante i quali molti cittadini hanno avuto l’opportunità di dialogare direttamente con il candidato e con i membri della lista, portando idee, proposte e riflessioni. Un segnale importante di partecipazione attiva e di fiducia, che rappresenta uno stimolo ulteriore per il lavoro che attende la squadra nei prossimi mesi.

L’inaugurazione del point elettorale segna così l’avvio ufficiale di una campagna improntata sulla presenza sul territorio, sull’ascolto e sulla condivisione. Un percorso che punta a coinvolgere sempre più cittadini, con l’obiettivo di costruire un progetto credibile e concreto per il rilancio e lo sviluppo di Pontenure.

Il point resterà aperto nelle prossime settimane come luogo di riferimento per chi vorrà approfondire il programma, conoscere i candidati e contribuire con idee e suggerimenti, confermandosi come uno spazio aperto e accessibile a tutta la comunità.

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