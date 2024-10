Elezioni regionali, i servizi per i votanti che necessitano di assistenza

In occasione delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024, le persone che dipendono da apparecchi elettromedicali per gravi malattie, o con infermità tali da rendere impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione – anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune – possono presentare richiesta per effettuare il voto a domicilio. Requisito fondamentale è che l’elettore dimori nel territorio della Regione stessa per cui è chiamato al voto.

La domanda va redatta in carta libera e indirizzata al sindaco del Comune di residenza, unitamente alla copia della tessera elettorale e al certificato gratuito rilasciato dai Servizi di Igiene Pubblica dell’Azienda USL, da cui risulti l’infermità fisica; in particolare, il certificato medico dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge n. 22/2006, con le successive modificazioni. Nella richiesta devono essere indicati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo completo dell’abitazione e numero di telefono dell’elettore.

E’ stata fissata la data del 28 ottobre come termine per la presentazione delle domande; le istanze trasmesse successivamente, potranno essere accolte solo compatibilmente con le possibilità ed esigenze organizzative del Comune.

La richiesta di visita domiciliare per ottenere il certificato va fatta non oltre il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni. Per fissare l’appuntamento l’Azienda Usl di Piacenza ha attivato il numero dedicato 0523-98.9723; ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.ausl.pc.it e sul sito www.comune.piacenza.it .

Voto assistito

Gli elettori che soffrono di gravi deficit visivi o, impossibilitati a usare le mani, non sono in grado di votare autonomamente, possono chiedere di essere accompagnati in cabina elettorale da una persona di fiducia.

Per esercitare questo diritto, i cittadini interessati devono rivolgersi all’Azienda USL e richiedere il certificato gratuito – da mostrare al presidente di seggio – che attesti la condizione di “persone fisicamente impedite al voto”. Per evitare di ripetere la stessa procedura ad ogni tornata di voto, è possibile presentare il certificato, insieme alla tessera elettorale, all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza, dove con un apposito timbro sulla tessera verrà formalmente riconosciuto il diritto di voto assistito anche per le successive occasioni.

Servizi di trasporto speciale

Il Comune di Piacenza, in linea con quanto previsto dall’articolo 29 della Legge 104 del 5 febbraio 1992, organizza il trasporto gratuito per le persone con problemi di deambulazione, che non siano in grado di raggiungere autonomamente il seggio elettorale. Il servizio dev’essere prenotato contattando l’Ufficio Elettorale al numero 0523-492552 o scrivendo a u.elettorale@comune.piacenza.it.