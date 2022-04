Trofeo Beghi – Presentata la 34esima edizione, ci sarà anche il Torneo Femminile

Martedì 19 Aprile, presso la sede di Asia Srl, si è tenuta la presentazione della 34° edizione del Torneo denominato “XXXIV MEMORIAL BEGHI – TROFEO ASIA” e del primo torneo di calcio femminile denominato “XXXIV MEMORIAL BEGHI – 1° TROFEO RAJAPACK”.

L’intervento introduttivo è stato tenuto da Francesco Guareschi, Direttore del Settore Giovanile del Piacenza Calcio che ha presentato la nuova edizione del torneo, le squadre partecipanti al quadrangolare maschile e femminile e le modalità di svolgimento, cogliendo l’occasione per ringraziare anche Pietro Rancati, responsabile dell’attività di base, e Claudio Lusignani, responsabile del settore femminile del Piacenza Calcio.

Il primo ospite a prender la parola è stato Giorgio Beghi

“Sono davvero felice che si possa tornare a disputare questo torneo che è la cosa più bella che si possa fare per ricordare mio figlio. Ringrazio Asia per l’ospitalità e il Piacenza Calcio per l’organizzazione”.

A seguire Sara Zanardi di Asia S.R.L. ha fatto gli onori di casa

“Vi do nuovamente il benvenuto a distanza di due anni. Nessuno avrebbe potuto immaginare che cosa sarebbe successo dopo quell’evento con Piacenza è stata flagellata dalla pandemia. Dopo quest’avversità ci troviamo ora ad affrontare una nuova crisi visto quello che sta succedendo in Ucraina. I ragazzi di oggi non hanno avuto un’infanzia serena e l’augurio è che questo torneo sia un momento di spensieratezza e divertimento senza pensare alla vittoria”.

È poi intervenuto Paolo Seccaspina, consigliere d’amministrazione del Piacenza Calcio

“Mi ricollego a quanto detto dalla dottoressa Zanardi, sicuramente l’infanzia dei ragazzi di oggi è stata diversa e tormentata dagli eventi, ma anche dalla presenza di computer e telefonini. Credo che lo sport sia fondamentale nella crescita di un giovane e che lo spogliatoio aiuti a formare il carattere. La società è davvero contenta di poter ricominciare a svolgere questo torneo. Infine ringrazio di cuore l’azienda Asia perché sono tanti anni che ci è vicina”.

Stefano Cavalli, Assessore al Commercio, Sport e Politiche della famiglia del Comune di Piacenza

“A distanza di due anni ci ritroviamo in quest’occasione per la presentazione del torneo Beghi e fa solo che piacere. Ringrazio il Piacenza Calcio e tutte le società che in questi due anni hanno fatto il massimo sforzo per continuare a far giocare i nostri ragazzi, che è stato un aiuto fondamentale per superare questo periodo. Riportare una pietra miliare del calcio piacentino, come il torneo Beghi, allo stadio “Garilli” sarà un segno di ripartenza per tutti noi perciò non possiamo che ringraziare la società”.

Infine le parole del delegato della Federazione Italiana Giuoco Calcio di Piacenza, Angelo Gardella

“Mi unisco ai ringraziamenti. È molto importante per il calcio avere eventi di questo tipo. L’obiettivo principale dei settori giovanili deve quello di far amare ai ragazzi il calcio e lo sport in generale e soprattutto fare in modo che si divertano. Credo che tornare a questi obiettivi primari sia la base per la crescita di tutto il movimento ed eventi di questo tipo sono utili per favorire il ritorno a questi aspetti”.

Torneo femminile

“XXXIV MEMORIAL BEGHI – 1° TROFEO RAJAPACK” sarà la prima edizione femminile del torneo Beghi che si svolgerà il prossimo 25 aprile. Presso lo stadio “Garilli” si sfideranno le squadre femminili della categoria Under 15 di Piacenza Calcio, Hellas Verona, Juventus e Milan.

Il programma

PIACENZA CALCIO – JUVENTUS, ore 11.00

HELLAS VERONA – MILAN, ore 12.15

FINALE 3°-4° POSTO, ore 13.30

FINALE 1°-2° POSTO, ore 14.45

Al termine del torneo verranno premiate tutte le atlete che parteciperanno e verrà consegnato il trofeo Raja alla prima squadra classificata.

 Miglior portiere

 Miglior giocatrice

 Capocannoniere

Per assistere al torneo sarà necessario munirsi del titolo di accesso che si potrà ottenere al seguente link