Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 5 novembre

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 5 novembre 2023 a Piacenza e dintorni.

Lunedì 30 ottobre

Lunedì 30 ottobre, alle ore 18, al PalabancaEventi di via Mazzini si terrà la presentazione dell’Associazione culturale Piacenza Città Primogenita, con un incontro dedicato a “Don Raffaele Sforza Fogliani (1815-1869). Un canonico risorgimentale tra Fede e Patriottismo”.

XNL Aperto. A Piacenza fino al 7 gennaio 2024, le mostre PerimetroPiacenza e Sul Guardare Atto 1° / Massimo Grimaldi. Il programma.

Fino al 19 novembre 2023 Palazzo Farnese ospiterà ĬMĀGO, la mostra personale di Maurizio L’Altrella.

FOTOistanti Piacenza, la rassegna fino al 19 novembre 2023, propone un festival di fotografia in varie sedi.

SETTANT’ANNI di arte piacentina nella collezione del mim – Museum in Motion, allestita nell’atrio d’onore del campus di Piacenza dell’Università Cattolica. La mostra prevede visite guidate e rimane aperta fino al 31 ottobre 2023.

60 anni di Amnesty International a Piacenza, la mostra rimane aperta fino al 4 novembre.

Dinastia, la mostra ai Musei Civici di Palazzo Farnese aperta fino al 31 dicembre 2023. E’ un’esperienza che si gioca negli spazi del palazzo signorile dei Farnese e i resti dell’antica Cittadella viscontea.

Martedì 31 ottobre

Massimo Popolizio al Teatro Municipale il 31 ottobre in “Uno sguardo dal ponte”. Inizio alle ore 21.

Halloween all’insegna di Shakespeare al Ridotto del Teatro Municipale: martedì 31 ottobre, alle ore 18.30, è in programma la presentazione del libro Il Cenacolo Shakespeare di Luigi Ferrari.

Halloween, a Palazzo Farnese “la paura vien viaggiando”. Dalle ore 19.45.

Mercoledì 1 novembre

Mercoledì 1° novembre alle ore 16, in occasione della festività di Ognissanti si terrà alla Galleria Alberoni una visita guidata speciale intitolata I santi dipinti e scolpiti nelle collezioni alberoniane.

Giovedì 2 novembre

Venerdì 3 novembre

Imago Terrae, visita guidata per la terza età all’Archivio di Stato

Si apriranno venerdì 3 novembre, le adesioni alla visita guidata gratuita all’Archivio di Stato di Piacenza che l’Ufficio Attività socio-ricreative propone agli over 65 residenti in città per mercoledì 8 novembre: l’iscrizione, obbligatoria, si effettua telefonando ai numeri 0523-492724 o 0523-492743, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Grazie al laboratorio Imago Terrae, ideato originariamente per la didattica scolastica, i partecipanti avranno l’opportunità di ripercorrere la storia del territorio e i cambiamenti susseguitisi in epoche diverse. Terra di confine, nodo viario in età Romana e nei secoli successivi, Piacenza ha prosperato con i suoi mercanti in giro per il mondo: grazie alle fonti primarie e alla ricca documentazione archivistica, i partecipanti scopriranno l’evoluzione del paesaggio dal Medioevo alla fine del XIX secolo, quando l’ambiente comincia a modificarsi sino ad assumere le sembianze attuali, con la Pianura Padana contraddistinta dall’agricoltura e dall’allevamento intensivo.

Il percorso parte dal Registrum Magnum del Comune – d’epoca medievale – fino ad arrivare al catasto napoleonico del primo Ottocento, senza dimenticare gli Estimi farnesiani, i cabrei e le mappe dei possedimenti delle antiche famiglie nobiliari.

Prosegue alle ore 20.45 il ciclo di incontri, a cura della Dottoressa Andena, alla Biblioteca di Rivergaro.

Sabato 4 novembre

Festa del Picchio Rosso alla Cantina Valtidone di Borgonovo: ospite d’eccezione Francesco Baccini.

Visita la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi accompagnato dal fantasma del fondatore in un percorso illuminato dalla sole luce di una torcia, alla scoperta di dettagli inediti e suggestivi. Sabato 4 e domenica 5 novembre, partenza visite alle ore 18:00, 19:00, 20:00.

Appuntamento a Bobbio, al Cinema Le Grazie, per la proiezione del film indipendente di Stefano Santachiara, ‘Il pastore e la strega’, sabato 4 novembre alle ore 18:00.

Spazio Rosso Tiziano in Via Taverna 41, inaugurazione alle ore 17,00 della mostra di Bruno Missieri “Frantumazioni”. La mostra resterà aperta dal 04 al 21 novembre 23

Al Milestone alle ore 21.30 il Milestone ospita il sassofonista Lorenzo Simoni.

Domenica 5 novembre

Estate di San Martino, nel centro di Piacenza il 5 novembre sfilata medievale, giochi, shopping e beneficenza.

Festa del Picchio Rosso alla Cantina Valtidone di Borgonovo.

Visita la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi accompagnato dal fantasma del fondatore in un percorso illuminato dalla sole luce di una torcia, alla scoperta di dettagli inediti e suggestivi. Partenza visite alle ore 18:00, 19:00, 20:00.

Alla sede degli Amici della Lirica alle ore 17 riprendono gli appuntamenti dedicati all’approfondimento operistico sotto l’esperta guida del M.o Gian Francesco Amoroso.

Al Milestone alle ore 18.00 torna a esibirsi il duo statunitense Greg Osby.

