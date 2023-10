Serie A2 – Secondo esame ad alta quota in pochi giorni per l’Assigeco: al PalaBanca arriva Trieste

La sconfitta contro Forlì ha lasciato qualche rimpianto, ma per l’Assigeco Piacenza è già tempo di voltare pagina perché in programma c’è il secondo turno infrasettimanale della stagione. Sarà ancora il PalaBanca a fare da cornice per un match che vede i biancorossoblu affrontare mercoledì sera la Pallacanestro Trieste del coach americano Jamion Christian, formazione che vuole riscattarsi dopo tre bruschi stop consecutivi per tornare a viaggiare nelle zone alte della classifica. Con la palla a due fissata per le ore 20:30, i ragazzi di coach Stefano Salieri sono pronti a dare il tutto per tutto per tornare alla vittoria, consapevoli degli insegnamenti che ha dato la partita di domenica.

Il focus su Trieste

Reduce da una rocambolesca retrocessione, la Pallacanestro Trieste vuole subito tornare in Serie A come ha fatto la Vanoli Cremona nella passata stagione. Per riuscire nell’intento il neo-GM Michael Arcieri ha scelto di portare in Italia il coach americano Jamion Christian, reduce da diversi anni da capoallenatore in NCAA. Il roster della formazione giuliana è tra i più profondi e talentuosi della categoria: in cabina di regia troviamo un veterano come Michele Ruzzier e lo statunitense Eli Brooks, alla seconda stagione da professionista dopo l’esordio in G-League.

Nel settore ali troviamo il capitano Lodovico Deangeli e il portoricano Justin Reyes, finora autore di una superlativa stagione con poco meno di ventidue punti e nove rimbalzi di media che lo rendono uno dei principali indiziati al titolo di mvp, mentre a chiudere il quintetto è Francesco Candussi, tornato dopo otto anni in Friuli. Dalla panchina nel settore piccoli escono l’ex di serata Stefano Bossi e l’esperto Ariel Filloy, oltre a due tiratori mortiferi come Luca Campogrande e Giancarlo Ferrero. Chiude il roster Giovanni Vildera, un altro giocatore che conosce molto bene la realtà della Serie A2.

Come seguire la partita

I biglietti per la partita sono acquistabili sia sul sito https://www.vivaticket.com/it che presso la biglietteria del PalaBanca, che sarà aperta mercoledì a partire dalle ore 19:00 fino all’inizio del match. Per i tifosi ospiti è consigliata la Tribuna Bovo, al prezzo di 10 euro. Per chi fosse impossibilitato a venire al palazzetto, la partita sarà in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.