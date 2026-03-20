Festival Pulcheria 2026, gli appuntamenti del 21 e 22 marzo

Il festival Pulcheria 2026 – Corpi Celesti è entrato nel vivo con lo spettacolo “Tipico maschio italiano” di Lorenzo Maragoni, un racconto ironico e pungente che mette in discussione stereotipi e modelli culturali, aprendo uno spazio di riflessione condivisa.

L’evento, molto partecipato all’Auditorium della Fondazione, si è concluso con un dialogo tra l’autore Maragoni e Matteo Cellerino, podcaster di Factanza Media, in confronto diretto con il pubblico.

L’intervista alla direttrice artistica del Festival.



Gli appuntamenti del 21 e 22 marzo

Sabato 21 marzo 2026 alle 18

Palazzo Farnese – Salone Pierluigi

SCRITTURE | DISALLINEAMENTI

Corpi e ruoli che abitano la complessità

Con Barbara Belzini, Chiara Bersani, Dalila D’Amico e Giulia Traversi in dialogo con Eleonora Marzani

Due libri diversi per forma e voce, uniti da una stessa tensione: mettere in crisi l’idea di corpo “giusto”

Ingresso libero



Sabato 21 marzo 2026 alle 20.30

Cinema Politeama – Sala Ritz

CINEMA E PAROLE | PROSSIMO TUO – HOTEL MILANO

Quando l’identità diventa resistenza

Con il regista Pasquale Marrazzo, l’attrice Luisa Vernelli, CIPM Emilia, Centro Antiviolenza Piacenza La Città delle Donne e Arcigay Piacenza Lambda

Ingresso libero

Domenica 22 marzo 2026 alle 17.30

Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano

PAROLE | PRENDERE SPAZIO

Talenti, responsabilità e futuri da abitare

Con Patrizia Caraveo e Cicliste per caso

Emancipazione femminile, ecologia e stili di vita sostenibili nel dialogo tra l’astrofisica di fama internazionale Patrizia Caraveo e le Cicliste per caso, viaggiatrici, sportive e blogger

Ingresso libero

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy