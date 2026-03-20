Festival Pulcheria 2026, gli appuntamenti del 21 e 22 marzo

Il festival Pulcheria 2026 – Corpi Celesti è entrato nel vivo con lo spettacolo “Tipico maschio italiano” di Lorenzo Maragoni, un racconto ironico e pungente che mette in discussione stereotipi e modelli culturali, aprendo uno spazio di riflessione condivisa.
L’evento, molto partecipato all’Auditorium della Fondazione, si è concluso con un dialogo tra l’autore Maragoni e Matteo Cellerino, podcaster di Factanza Media, in confronto diretto con il pubblico.
L’intervista alla direttrice artistica del Festival.
Gli appuntamenti del 21 e 22 marzo
Sabato 21 marzo 2026 alle 18
Palazzo Farnese – Salone Pierluigi
SCRITTURE | DISALLINEAMENTI
Corpi e ruoli che abitano la complessità
Con Barbara Belzini, Chiara Bersani, Dalila D’Amico e Giulia Traversi in dialogo con Eleonora Marzani
Due libri diversi per forma e voce, uniti da una stessa tensione: mettere in crisi l’idea di corpo “giusto”
Ingresso libero
Sabato 21 marzo 2026 alle 20.30
Cinema Politeama – Sala Ritz
CINEMA E PAROLE | PROSSIMO TUO – HOTEL MILANO
Quando l’identità diventa resistenza
Con il regista Pasquale Marrazzo, l’attrice Luisa Vernelli, CIPM Emilia, Centro Antiviolenza Piacenza La Città delle Donne e Arcigay Piacenza Lambda
Ingresso libero
Domenica 22 marzo 2026 alle 17.30
Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano
PAROLE | PRENDERE SPAZIO
Talenti, responsabilità e futuri da abitare
Con Patrizia Caraveo e Cicliste per caso
Emancipazione femminile, ecologia e stili di vita sostenibili nel dialogo tra l’astrofisica di fama internazionale Patrizia Caraveo e le Cicliste per caso, viaggiatrici, sportive e blogger
Ingresso libero