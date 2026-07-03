Folle inseguimento tra le vie del centro, l’uomo in fuga si schianta contro le auto in sosta: bloccato

Serata movimentata quella di giovedì 2 luglio nel centro di Piacenza, dove un uomo è stato protagonista di un inseguimento con la polizia conclusosi con un incidente.

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato in piazzale Genova, dove una pattuglia delle Volanti avrebbe notato un acceso litigio tra un uomo e una donna. Alla vista degli agenti, il soggetto sarebbe salito a bordo della propria auto tentando di sottrarsi al controllo.

Ne è nato un inseguimento per le vie del centro, durante il quale l’uomo avrebbe viaggiato ad alta velocità fino a perdere il controllo del veicolo nei pressi di via Scalabrini, andando a schiantarsi contro alcune auto in sosta.

La sua posizione è ora al vaglio della polizia, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e le ragioni che hanno portato alla fuga. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle eventuali conseguenze dell’incidente o sui provvedimenti adottati nei confronti dell’uomo.

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