Fondazione di Piacenza e Vigevano: 9,5 milioni di euro per lo sviluppo del territorio e un utile netto di 11,5 milioni

Il Consiglio Generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano, organo d’indirizzo dell’ente di via Sant’Eufemia, ha approvato ieri sera all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2025. Ammontano a quasi 9,5 milioni di euro le risorse che l’ente ha messo a disposizione dei territori di Piacenza e Vigevano nell’anno appena concluso, a favore di azioni di welfare, istruzione, ricerca e cultura. Il volume delle erogazioni complessive, il più elevato registrato dal 2021 (anno dell’insediamento dell’attuale presidenza), è il dato che conferma come quello appena concluso sia stato un anno particolarmente positivo per la Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Il documento di Bilancio 2025 approvato conferma una struttura economica solida, con investimenti a valore di mercato pari a 450 milioni di euro e un avanzo di esercizio di 11,5 milioni di euro destinati all’attività progettuale ed erogativa del 2026.

Questo risultato è stato possibile grazie ai rilevantissimi proventi finanziari generati dalle strategie di investimento adottate dal Comitato Investimenti della Fondazione, che hanno sfruttato al meglio un contesto macroeconomico che – nonostante la crisi geo-politica generale – ha mantenuto un ciclo espansivo. «Un risultato superiore agli obiettivi posti all’inizio dell’esercizio e a quelli fissati nel Documento Programmatico Pluriennale – sottolinea il presidente della Fondazione Roberto Reggi – che ci ha consentito di conseguire un avanzo di gestione pari a quasi 11,5 milioni di euro, oltre l’8% in più dell’altrettanto buon andamento dello scorso anno».

Al netto degli accantonamenti alle riserve finalizzati a conservare il valore del patrimonio, il volume delle risorse erogate nel corso del 2025 comprende innanzitutto fondi diretti, circa 8,4 milioni di euro, a cui si aggiunge oltre un milione di euro di contributi messi a disposizione da soggetti terzi in cofinanziamento, che portano il totale a quasi 9,5 milioni di euro.

«Grazie al ruolo di aggregatore di risorse che la Fondazione esercita – commenta Reggi -, ulteriori importanti risorse si sono riversate sul nostro territorio. Favorire la collaborazione tra pubblico e privato, facendo da ponte tra istituzioni, imprese e società civile, consente di mettere in rete competenze e risorse e aumenta così l’efficacia degli interventi moltiplicandone l’impatto positivo e la loro sostenibilità nel tempo».

Per ciò che concerne l’attività istituzionale, nel 2025 sono stati sostenuti 211 progetti del territorio, con una netta prevalenza delle iniziative in area Welfare – principalmente interventi per la cura e l’inclusione rivolti a tutte le fasce di età – a cui sono state destinate il 40% di risorse. Le iniziative per la ricerca, la formazione e l’innovazione espresse in ambito Istruzione hanno avuto il 34% delle risorse, mentre il 25% è andato all’area Arte e Cultura. Il restante 1% delle erogazioni ha riguardato prevalentemente interventi in ambito sportivo, collegati al welfare e al benessere.

Gli interventi deliberati riguardano per la quasi totalità i due territori di riferimento della Fondazione, con l’88% del deliberato su Piacenza e il 12% per i progetti proposti da Vigevano. Gli interventi che non sono concentrati sui due territori di appartenenza sono collegati alle partnership di sistema, maturate in ambito Acri, o in concorso con altre fondazioni bancarie, e riferite a progetti di valenza nazionale e internazionale. A questo proposito si segnalano le partecipazioni ai fondi nazionali Acri a supporto dei “Centri di Servizio per il Volontariato”, di “Fondazione con il Sud”, “Impresa Sociale Con i Bambini”, “Repubblica Digitale” e “Progetto Migranti”, oltre alle iniziative di aiuto alle missioni in Africa sostenute da organizzazioni umanitarie con sede nella provincia di Piacenza e a Vigevano.

Un risultato complessivo, quello fotografato dal Bilancio 2025, per il conseguimento del quale il presidente Reggi, durante la seduta del Consiglio, ha ringraziato l’intera governance e lo staff dell’ente che ne ha supportato l’azione: «Ancora una volta i consiglieri del CdA e del Consiglio Generale, supportati dal competente ed efficiente staff e dagli organi di controllo della Fondazione, hanno lavorato con generosità e dedizione, consolidando una visione di lungo periodo, puntando a creare valore sostenibile nel tempo. È questa la sfida che portiamo avanti: sostenere progetti complessi e innovativi, che richiedono pazienza, continuità e una prospettiva strategica. È importante che le fondazioni bancarie si consolidino come strumento concreto di sviluppo integrato, economico, sociale e culturale. Investendo nel bene comune, contribuiamo a costruire comunità più forti, inclusive e dinamiche».

Il bilancio è pubblicato nella sua versione integrale sul sito della Fondazione.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy