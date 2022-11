La sorella di Chiara Ferragni, Francesca, ha scelto Rivalta per il suo matrimonio con Riccardo Nicoletti

Francesca Ferragni, sorella della nota imprenditrice digitale Chiara Ferragni e di Valentina Ferragni, convolerà a nozze il prossimo 9 settembre nella splendida location di Rivalta, in provincia di Piacenza. Francesca Ferragni sposerà lo storico fidanzato Riccardo Nicoletti.

Rispetto alle sorelle Chiara e Valentina, Francesca Ferragni è quella meno famosa ma anche quella che non ha scelto di fare carriera nel mondo digitale. Francesca, infatti, nonostante sia molto attiva su Instagram, dove ha un account con più di un milione di followers, ha scelto di seguire la strada del padre laureandosi prima in Odontoiatria e Protesi Dentale e specializzandosi poi in Chirurgia Orale. Dal 2009 la Ferragni è fidanzata con Riccardo Nicoletti, musicista di due band gli Under Static Movement e i Rosco Dunn, ma anche responsabile organizzativo della società LPS Electronics.