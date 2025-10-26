Franzini dopo Tuttocuoio – Piacenza 2-4: “Successo non scontato, sono molto felice” – AUDIO

26 Ottobre 2025 Andrea Crosali Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
L’intervista esclusiva di Radio Sound al tecnico biancorosso Arnaldo Franzini dopo la sofferta vittoria a San Miniato. LEGGI QUA

Le parole del tecnico: “Vittoria importante su un campo più difficile di quanto non dica la classifica. Molto felice delle reti degli attaccanti”

La gara

