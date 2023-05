Tutto pronto per Funcon: il 27 e 28 maggio a Piacenza Expo fumetti, cosplay, games e videogames – AUDIO

Il 27 e 28 maggio si svolge a Piacenza la prima edizione di Funcon, l’evento dedicato a tutti gli appassionati di fumetti, cosplay, games e videogames, organizzato da Just for fun in joint venture con GL events Italia e in collaborazione con Piacenza Expo.

Una grande novità per Piacenza, che con Funcon si prepara a celebrare – nei diecimila mq del Padiglione 1 e negli spazi esterni di Piacenza Expo – la cultura nerd, diventata ormai un fenomeno di massa che coinvolge giovani – e non solo – di tutto il pianeta.

Area commerciale e comics

Al Funcon il pubblico può trovare un’ampia area espositiva con fumetti, gadget, oggetti da collezione e costumi, e diverse aree tematiche dedicate a cosplay, games, videogames e musica. Grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Ora Pro Comics, nei due giorni di evento è possibile incontrare numerosi ospiti del mondo del fumetto – e non solo – per firmacopie, sketch e disegni personalizzati. Tra gli ospiti presenti entrambi i giorni, Paolo Bisi, disegnatore della serie bonelliana Zagor,lo scrittore e sceneggiatore Pietro Gandolfi e la cosplayer Silvia Trebbi. Domenica 28 maggio inoltre è possibile incontrare i fumettisti Michele Carminati, Anna Merli e Nicola Genzianella.

Ora Pro Comics allestisce inoltre una mostra dedicata ad Ade Capone, personalità fondamentale della storia del fumetto italiano, originario proprio di Piacenza. Sceneggiatore, editore, scrittore, autore e creatore di soggetti e personaggi indimenticabili, Capone fu anche un grande talent scout: l’esposizione è una raccolta di oltre 60 opere originali di autori che hanno illustrato un personale ricordo di Capone, scomparso nel 2015, in segno di amicizia e riconoscenza. Tra gli autori in mostra, Claudio Castellini, Leo Ortolani, Emanuele Barison, Andrea Bianchi Carnevale, Sergio Gerasi, Matteo Mosca, Gigi Simeoni, Stefano Natali.

Le attività per i cosplayer: karaoke, karacosplay e sfilata competitiva

Numerose le attività dedicate ai cosplayer, organizzate in collaborazione con l’associazione Cospa Family, tra cui una sfilata competitiva, domenica 28 maggio, che premia l’abilità “artigiana” del concorrente, la sua capacità di immedesimarsi nel ruolo scelto e le sue doti interpretative e di simpatia, in una sfida all’ultimo abito per l’assegnazione dei premi. Diverse le categorie in concorso, dal miglior costume maschile e femminile al miglior gruppo, dalla migliore interpretazione al miglior accessorio.

Possono partecipare cosplayer che interpretano qualsiasi personaggio tratto da anime, manga, videogiochi, film, cartoons, fumetti e libri. A giudicare i concorrenti, una giuria di esperti cosplayer, costituita da Enrico & Marco Callioni, alias Twins Cosplay, due gemelli bergamaschi già vincitori nel 2019 della tappa italiana di qualificazione alle finali mondiali dell’International Cosplay League, e Cinzia Zamboni, alias Terrible King, che da qualche tempo si è unita ai gemelli per formare un trio, con il quale hanno partecipato nel 2022 all’ECG – European Cosplay Gatering di Parigi durante il Japan Expo.

In programma inoltre numerose altre attività: sabato 27, oltre a una sfilata cosplay libera, si svolge il Karacosplay, contest di karaoke in costume, dove una giuria di qualità valuta i partecipanti per le doti vocali e per l’interpretazione del personaggio; domenica 28, oltre alla sfilata competitiva, è di scena il più classico karaoke contest.

La Zona Rossa, l’area vietata ai minori dedicata ai fumetti erotici

Dopo il grande successo di Torino Comics, presente anche al FunCon di Piacenza la Zona Rossa, solo per un pubblico maggiorenne, dedicata ai fumetti erotici. All’interno dell’area sono allestite tre mostre: “I maestri dell’eros italiano“, che raccoglie le tavole di alcuni dei più grandi fumettisti italiani che si sono cimentati nel genere, come Manara, Jacovitti, Crepax, Giardino, Serpieri; “I maestri dell’eros giapponese“, una esposizione di 10 tavole dimangaka giapponesi a tema erotico, realizzata in collaborazione con Magic Press; e una mostra sui grandi maestri dell’eros contemporaneo.

Musica: Giorgio Vanni e Gem Boy protagonisti sul palco

Grandi concerti in programma al Funcon: sabato 27 maggio il protagonista è Giorgio Vanni, la voce più celebre delle sigle dei cartoni animati italiani degli anni ’90 e 2000, dai Pokemon a One Piece, da Dragon Ball ai Cavalieri dello Zodiaco. Domenica 28 maggio è in programma il concerto dei Gem Boy, gruppo rock demenziale bolognese celebre per le cover parodistiche delle sigle dei cartoni animati.

Viene inoltre allestita un’Area rock che ospita la Battle of the bands, con una postazione del gioco Guitar hero con batteria, chitarra, basso e voce: i visitatori, in singolo o in gruppo, possono cimentarsi nella battaglia musicale. Un tabellone tiene il conto dei punteggi totalizzati da ciascun partecipante, e a fine giornata viene stilata la classifica finale e vengono decretati i vincitori: in palio biglietti per l’evento Xmas Comics di Torino.

Ancora musica con l’area K-pop, dedicata alla cultura coreana. Grazie alla collaborazione con l’associazione TKC – Turin Korea Connection, il pubblico del Funcon può avvicinarsi al k-pop (Korean Pop), genere musicale esportato dalla Corea del Sud che affonda le sue radici nel pop, ma che trae ispirazione da altri generi come rap, rock, soul, l’R&B e funk.

Sabato 27 maggio Funcon ospita la seconda tappa del contest K-Stage Battle League, gara di danza K-pop rivolta solisti, duetti e crew. Il contest nazionale ha debuttato ad aprile a Torino Comicse toccherà nel corso dell’anno varie tappe in Italia. Oltre al contest, l’associazione Turin Korea Connection propone durante l’evento numerose attività: K-pop Random Dance, Quiz a tema e K-pop Relay Game, gioco a squadre dove vince chi conosce più coreografie k-pop. Domenica 28 è in programma uno showcase, con esibizioni di canto e ballo k-pop aperte a tutti.

Area Creator: i talent in arrivo a Piacenza

Youtuber, tiktoker, gamer, streamer: l’area talent del Funcon ospita alcuni dei personaggi del web più amati dai giovanissimi. Ogni giorno sono in programma sessioni di meet&greet e incontri a tema: un’occasione unica per incontrare da vicino i propri beniamini e scoprire segreti, curiosità e retroscena dell’attività dei creator. Tra gli ospiti presenti a Piacenza, gli Amiketty, Bertra e Totta; Cydonia, creatore del canale youtube Pokemon Millenium 2015 e partner ufficiale di Nintendo; Poldo, creator specializzato nell’ambito comedy, gaming e lifestyle, appassionatissimo di musica e campione di Guitar Hero, e il trio Xiao, The Mark e Marcy.

Area family, giochi e videogiochi

Per rendere la manifestazione accessibile e piacevole per tutte le età, al Funcon è allestita l’area family, uno spazio di gioco, attività per la creatività e relax protetto ma stimolante. Si può accedere allo spazio dedicato alle famiglie e ai piccolissimi liberamente durante tutte le giornate di evento. Giochi, costruzioni e colori per disegnare sono a disposizione dei piccoli visitatori accompagnati, per prendere pausa prima, dopo o durante la visita alla manifestazione.

L’area games è dedicata a giochi di ruolo, di carte e in scatola, giochi giganti, dimostrazioni dal vivo, tornei e molto altro, mentre l’area videogames, realizzata in collaborazione con Lega Esport, è ricca di attività aperte a tutti gli appassionati, con gioco libero su diverse console. Cinque gli spazi tematici dell’area: Nintendo, Microsoft, Sony, Pc e realtà virtuale. In ognuno degli spazi sono ospitate sia le storiche console del passato, con i retrogame più celebri, sia le console più all’avanguardia, con i titoli del momento.

Intrattenimento e wrestling

Area entertainment con animazioni, intrattenimento e il grande spettacolo del wrestling

Giochi, attività, animazioni e intrattenimento per grandi e piccini, in collaborazione con numerose associazioni che riproducono fedelmente scenari e costumi di film e telefilm di culto, dai Ghostbusters a Star Wars, da Star Trek al mondo Marvel. Presente inoltre la nuovissima associazione Raptor, che propone un’area dedicata a Jurassic Park, con giochi, attività educative, la possibilità di interagire con un dinosauro e la mitica automobile del film, che nel 2023 festeggia il suo trentennale.Non mancano dimostrazioni dal vivo di combattimenti sportivi con spade laser e prove gratuite per imparare le tecniche acrobatiche e a sfidarsi a colpi di fucili infrarossi nella laser arena.

Presenti a Piacenza anche i campioni della Italian Wrestling Superstar,che si daranno battaglia sul ring del Funcon per un weekend all’insegna dello spettacolo. Oltre alle esibizioni e agli stage per allenarsi sul ring, sono due gli appuntamenti giornalieri, alle 14 e alle 16, con i Wrestling show & Meet and greet, durante i quali le stelle del Wrestling nazionale ed internazionale IWS danno vita a match entusiasmanti ed elettrizzanti, davanti agli occhi di appassionati e curiosi.

Un’area della fiera è dedicata al mondo dei tatuaggi, con la presenza di alcuni importanti tatuatori, che mettono la loro arte a disposizione del pubblico maggiorenne.

Funcon per il Pride

Funcon in quanto manifestazione comics vuole essere luogo sicuro e di festa nel quale qualsiasi persona può sentirsi sè stessa, senza etichette. A consolidamento di questa posizione la manifestazione ha stretto una partnership con Piacenza Pride, con cui condividerà la giornata di sabato 27, e Arcigay Piacenza, che domenica proporrà al pubblico un intervento di sensibilizzazione.

Biglietti

I biglietti sono in vendita e disponibili online sul circuito Vivaticket.

Intero: €13 online, €15 in biglietteria; ridotto €10; ridotto cosplay €11; gratuito per bambini 0-6 anni e per gli accompagnatori di persone con disabilità. Abbonamento 2 giorni €19 online, €20 in biglietteria.

Grazie alla preziosa collaborazione con Trenitalia Tper e per incentivare una mobilità più sostenibile, tutti i visitatori che arrivano alla fiera in treno (con titolo di viaggio verificabile) hanno diritto al biglietto ridotto.

Funcon è un evento organizzato da Just for fun in joint venture con GL events Italia in collaborazione con Piacenza Expo. Sono partner di Funcon Arci gay Piacenza, Gay Pride Piacenza, Ora Pro Comics, Lega Esport, Cospa Family, Radio Sound Piacenza 24, Trenitalia Tper.

Funcon – I edizione

27 e 28 maggio 2023

Piacenza Expo

Via Tirotti 11, 29122 Piacenza

Orari

Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30

www.funcon.it

https://www.facebook.com/funconofficial

Mail segreteria@jfun.it