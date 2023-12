Stava viaggiando in via Morigi quando dal motore del furgone ha iniziato a sprigionarsi del fumo. A quel punto il conducente ha accostato per poi abbandonare subito l’abitacolo. In pochi istanti le fiamme hanno avvolto completamente il mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto il rogo prima che si potesse allargare a zone o edifici limitrofi.