E’ già successo per la mostra su Giovanni Fattori, dopo un mese e mezzo oltre 12 mila visitatori

Con il fine settimana appena terminato e a un mese e mezzo dalla sua inaugurazione, la mostra Giovanni Fattori 1825-1908. Il ‘genio’ dei macchiaioli, allestita a XNL Piacenza fino al 29 giugno prossimo, raggiunge il suo giro di boa avendo staccato i suoi primi 12mila biglietti (12.236 per la precisione, alle ore 20 di domenica sera).

A metà del percorso, e fin dal primo weekend di apertura, l’esposizione dedicata al ‘genio’ indiscusso dei Macchiaioli nell’anno del bicentenario della sua nascita, ha accolto un flusso continuo di visitatori e registrato un trend di accessi in crescita costante, con un’accelerazione in corrispondenza delle festività di primavera: 2.340 gli accessi dal 21 al 27 aprile, quindi dal lunedì dell’Angelo alla fine del ponte del 25 aprile, e poi 1.746 ingressi dal 29 aprile al 4 maggio. Premiata dunque dal pubblico la scelta di tenere aperto in tutti i giorni festivi e con orario continuato.

Bene anche le iniziative di sistema, come l’appena conclusa Notte dei Musei, con quasi mille accessi nella sola giornata di sabato 17 maggio.

Un dato rilevante è anche la provenienza dei visitatori. Se da un lato è stata importante la risposta dei piacentini, numerosi sono i turisti arrivati un po’ da tutta Italia per ammirare una mostra che – per misura, completezza e qualità (170 opere, di cui 100 dipinti e 70 tra disegni e incisioni, magistralmente allestite) – ha attratto appassionati anche da molto lontano.

Finora i turisti sono arrivati soprattutto da Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana ma anche da Puglia, Campania, Calabria e Lazio, grazie a una promozione e una copertura stampa che hanno interessato tutte le maggiori riviste di settore e anche le testate generaliste. Non sono mancati gli stranieri, provenienti da Germania, Belgio, Austria, Olanda, Armenia, Stati Uniti, Olanda, Thailandia.

«Quando siamo partiti ci siamo dati l’obiettivo di raggiungere i 20mila visitatori – ricorda il presidente della Fondazione Roberto Reggi -, e chiudiamo il primo tempo in vantaggio. Ci auguriamo dunque di approdare serenamente al traguardo che ci siamo dati, che non è tanto nostro quanto della città: questo progetto è una delle azioni messe in campo da Rete Cultura Piacenza nell’ottica della promozione turistica del territorio e il suo buon andamento sta facendo bene a tutto il comparto. Ringraziamo a questo proposito gli enti che si stanno impegnando insieme a noi nella promozione, a cominciare dal Comune, con l’Assessorato alla Cultura e l’Ufficio del Turismo, Destinazione Turistica Emilia, le altre istituzioni della Rete e la Banca di Piacenza».

La mostra dedicata a Giovanni Fattori (Livorno 1825 – Firenze 1908), lo ricordiamo, è curata da Fernando Mazzocca, Elisabetta Matteucci e Giorgio Marini e con il suo importante corpus di opere rinnova la memoria di questo artista, fra i più significativi del panorama figurativo europeo dell’Ottocento, che ha saputodominare tutti i generi pittorici: dalle prime ricerche sulla macchia, agli intensi ritratti, dai paesaggi en plein air ai soggetti di vita rurale e alle scene che esaltano la Maremma, simbolo di quel mondo contadino che Fattori amava e che contrapponeva alla disorientante modernità urbana.

La mostra Giovanni Fattori 1825-1908. Il genio dei Macchiaioli è promossa da Rete Cultura Piacenza, che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia e Diocesi di Piacenza-Bobbio, prodotta da Dario Cimorelli Editore e realizzata con il sostegno della Banca di Piacenza, in collaborazione con l’Istituto Centrale per la Grafica, la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, l’Istituto Matteucci, il Comune di Livorno e la Fondazione Livorno.

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 29 giugno prossimo, con orario d’apertura dalle ore 10 alle 19 dal martedì al venerdì e dalle ore 10 alle 20 sabato, domenica e i festivi. Per informazioni e prenotazioni di visite guidate è attivo un contact center tutti i giorni ore 10-17. Tel. +39 329 5617174 infomostre@xnlpiacenza.it

Maggiori dettagli sulla mostra e le iniziative collaterali sono disponibili su sito xnlpiacenza.it