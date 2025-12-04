I vigili del fuoco celebrano il patrono Santa Barbara – FOTOGALLERY

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza ha celebrato la ricorrenza di Santa Barbara, patrona del Corpo. La mattinata si è aperta con una celebrazione religiosa, seguita dalla tradizionale cerimonia ufficiale che si è svolta presso il comando di Strada Val Nure. All’evento hanno preso parte le principali autorità locali, che hanno voluto rendere omaggio al lavoro e all’impegno quotidiano dei vigili del fuoco al servizio della comunità.

Il patrono Santa Barbara

Santa Barbara simboleggia la capacità di affrontare il pericolo con fede e coraggio, soprattutto quando sembra non esserci via di scampo. È patrona dei Vigili del Fuoco e di tutte le persone esposte a rischi di morte improvvisa.

Vissuta nel IV secolo a Nicomedia, era figlia di Dioscoro, un ricco e fanatico oppositore dei cristiani. Educata anche da Origene, Barbara si convertì segretamente al cristianesimo. Quando rifiutò il matrimonio deciso dal padre, venne fatta processare e imprigionata. Durante la prigionia sopravvisse miracolosamente a un incendio.

Nonostante ciò, fu decapitata dallo stesso padre, che venne poi colpito da un fulmine. Da questo episodio Barbara divenne invocata contro i fulmini e i pericoli del fuoco.

È patrona di numerose categorie legate al fuoco e agli esplosivi, tra cui la Marina Militare, artiglieri, armaioli, pirotecnici, minatori e altre professioni affini. I depositi di munizioni prendono infatti il nome di “santabarbare”.

