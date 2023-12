I vigili del fuoco celebrano Santa Barbara, da gennaio oltre 3200 interventi

Da gennaio a novembre oltre 3200 interventi. E’ il bilancio dell’attività dei vigili del fuoco, reso noto in occasione delle celebrazioni di Santa Barbara, santo patrono del corpo. Di questi, 2100 sono stati appannaggio della sede centrale, 500 di Fiorenzuola, 400 di Castel San Giovanni, 200 da Bobbio. Il 45% degli interventi è avvenuto nel capoluogo.

“Santa Barbara è un simbolo di forza e protezione, valori che contraddistinguono i vigili del fuoco”, ha ricordato la vicecomandante Vittoria Rossi.

Entrando nel dettaglio. Gli interventi più numerosi hanno riguardato incendi, circa 700. Seguono gli incidenti stradali, circa 400, poi i soccorsi a persona (circa 300) e i servizi di assistenza, circa 400.

Non solo Piacenza. I vigili del fuoco della nostra provincia sono intervenuti anche in Romagna, in soccorso alla popolazione vittima dell’alluvione dei mesi scorsi. I pompieri piacentini si sono concentrati in particolare nelle province di Bologna e Forlì-Cesena.

Era presente anche il nuovo comandante, Pier Nicola Dadone, che però prenderà ufficialmente servizio il prossimo 20 dicembre.

Sono poi stati premiati i vigili del fuoco che si sono distinti per meriti particolari.

SEDE APERTA E MAGLIETTA PER BENEFICENZA

I festeggiamenti proseguono il prossimo 8 dicembre con il saggio professionale che si terrà alla caserma di Strada Val Nure, con apertura della sede alle 9,30 e inizio del saggio alle 10,30.

Il 6 gennaio poi la festa della Befana con apertura sede alle 14, l’arrivo della Befana alle 15 e alle 15,30 rinfresco. Un programma particolarmente interessante anche per i bambini che potranno sperimentare le prove da piccolo vigile del fuoco.

Inoltre i vigili del fuoco hanno avviato la distribuzione di una maglietta disegnata e prodotta per beneficenza. Tutte le informazioni nella locandina.