Volley – Gas Sales Piacenza già certa di partecipare alla Coppa Italia. Prevendita biglietti per le prossime gare casalinghe

È un dicembre ricco di impegni per Gas Sales Piacenza: sono sei le partite, tra campionato SuperLega Credem Banca e Champions League, che attendono i biancorossi da qui a fine anno.

Subito una certezza: Gas Sales Piacenza quando mancano tre giornate al termine del girone di andata è già certa che sarà una delle protagoniste alla Del Monte Coppa Italia. I suoi 17 punti in classifica le danno la certezza matematica di essere tra le prime otto in classifica la sera del 26 dicembre quando a Modena i biancorossi chiuderanno il girone di andata. La nona in classifica, infatti, ha sette punti e non potrà mai superare i biancorossi anche in caso di tre sconfitte di Piacenza e tre vittorie della nona in graduatoria.

Calendario fittissimo

Sei sfide da qui al 30 dicembre, quattro di campionato e due di Champions League. Venerdì otto dicembre Gas Sales sarà impegnata a Taranto per la nona giornata di campionato, mercoledì 13 dicembre al PalabancaSport Gas Sales Daiko Piacenza affronterà Berlino per la terza giornata della Pool C di Champions League.

Domenica 17 dicembre decima giornata di campionato e al PalabancaSport arriva Cucine Lube Civitanova. Mercoledì 20 dicembre nuovo impegno di Champions League, al PalabancaSport Gas Sales Daiko Piacenza affronterà il Benfica già sconfitto nella gara di andata per 3-1, quindi martedì 26 dicembre a Modena si chiude il girone di andata del campionato. Il 30 dicembre si chiude il 2023 a Padova con la prima giornata di ritorno del campionato.

Prende il via domani, mercoledì 6 dicembre, la prevendita dei biglietti per assistere alle prossime tre gare casalinghe dei biancorossi: la gara di campionato SuperLega Credem Banca con Cucine Lube Civitanova in programma domenica 17 dicembre alle ore 16.00 e le due gare di Champions League con Berlino in programma mercoledì 13 dicembre alle ore 20.30 e con Benfica in programma mercoledì 20 dicembre alle ore 20.30.

Prezzi dei biglietti per la gara con Civitanova

Tribuna Farnese 50 euro (intero), 35 euro (ridotto)

“” Gotico 40 euro (interi), 20 euro (ridotto)

“” Po 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

“” Primogenita 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

Curva Sant’Antonino 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)

“” Bovolenta 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)

Prezzi dei biglietti per le gare con Berlino e Benfica

Tribuna Farnese 40 euro (intero), 30 euro (ridotto)

“” Gotico 25 euro (interi), 16 euro (ridotto)

“” Po 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)

“” Primogenita 25 euro (intero), 16 euro (ridotto)

Curva Sant’Antonino 16 euro (intero), 12 euro (ridotto)

“” Bovolenta 16 euro (intero), 12 euro (ridotto)

Il biglietto ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1953 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2002 compreso e successivi). Per gli studenti universitari, che dovranno presentarsi muniti della tessera Student Card, prezzo del biglietto 10 euro. Biglietti disponibili in Curva Bovolenta e Curva Sant’Antonino. Per gli studenti delle scuole superiori, che dovranno presentarsi con il registro elettronico o altro documento attestante l’essere studente, prezzo del biglietto 7 euro. Biglietti disponibili in Curva Bovolenta e Curva Sant’Antonino.

Per le società sportive il prezzo del biglietto è 10 euro per gli adulti e 5 euro per gli Under 18: i biglietti dovranno essere richiesti inviando una emali a biglietteria@youenergyvolley.it.

I biglietti per le tre gare potranno essere acquistati presso gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, sul sito www.vivaticket.com e ai punti di vendita Vivaticket.

Sportelli Banca di Piacenza

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Sportelli Gas Sales

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto dei biglietti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.

Per ulteriori informazioni: tel. 0523 1886341; biglietteria@youenergyvolley.it.