Il comune di Gazzola approva il consuntivo 2025: “Nuovi investimenti per strade e cimiteri”

Altri sessanta mila euro per il piano di riqualificazione dei cimiteri e 128.000 euro per la sistemazione delle strade comunali, ad iniziare dalla località Torrazzo. Sono questi i principali impegni contenuti nella prima variazione di bilancio dell’anno, proposta dall’Amministrazione comunale di Gazzola una volta approvato il bilancio consuntivo 2025.



“L’avanzo di bilancio ottenuto grazie ad una gestione oculata dei conti anche nel 2025 – spiega il Sindaco Simone Maserati a margine del consiglio comunale – ci permette di avere a disposizioni i fondi per proseguire nell’ampio piano di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, come i cimiteri, e delle strade; uno degli impegni prioritari del nostro mandato per poter rispondere alle esigenze e alle richieste della popolazione di Gazzola e delle sue frazioni e rendere il nostro territorio ancora più curato e sicuro”.

Dopo la conclusione degli interventi di riqualificazione dei cimiteri di Monticello e Rezzanello, i 60mila euro della variazione, uniti ai 30mila già sul capitolo di spesa, permetteranno di intervenire nei prossimi mesi sui cimiteri di Castelletto, Tuna e Rivalta.

Nel quartiere di località Torrazzo si interverrà invece con il rifacimento delle fognature e con nuovi asfalti nelle strade più ammalorate.

Tra le altre spese contenute nella variazione approvata ci sono anche 13mila euro per attrezzature di parchi e giardini, altri 5mila euro per implementare il capitolo della riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione e quello per l’acquisto di defibrillatori.

Come detto la variazione ha fatto seguito all’approvazione del rendiconto di esercizio 2025 che ha visto il Comune di Gazzola chiudere con un avanzo di amministrazione al 31 dicembre di Euro 653.970,17 di cui 343.206,82 non vincolato.

“Quello del Comune di Gazzola è un bilancio sano – aggiunge il Sindaco Maserati – che ci permette di ottemperare agli impegni prefissati all’inizio del mandato e senza aumento della pressione fiscale. Voglio ringraziare, quindi, anche e soprattutto in questa occasione i colleghi di Giunta, tutti i consiglieri e gli uffici per il continuo e prezioso lavoro al servizio dell’Ente ma soprattutto della nostra comunità”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy