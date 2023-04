Uova di Pasqua per i piccoli pazienti di Pediatria: il dono del Moto Club Lampeggianti Blu

Un Uovo di Pasqua per far godere questo momento di festa anche ai piccoli ricoverati in Pediatria. È il dolce pensiero che i rappresentanti del Moto Club Lampeggianti Blu Piacenza hanno consegnato alle coordinatrici di Pediatria e Pronto soccorso pediatrico Barbara Cavalli ed Eliana Tripolini.

“Un piccolo gesto per regalare un sorriso a chi è in difficoltà – ha commentato il presidente dell’associazione Michele Mauro accompagnato per l’occasione dal membro del consiglio direttivo Louis Negri, dal socio Piero Canale e dal sovrintendente capo Lorella Bagatin del posto fisso di polizia dell’Ospedale di Piacenza – Come associazione siamo sempre in prima linea per essere accanto a chi ne ha bisogno, in questo caso abbiamo voluto far sentire più a casa i bimbi che dovranno trascorrere le feste pasquali in ospedale donandogli quella magica gioia di rompere l’uovo di cioccolato che, sempre nella logica di sostenere il territorio, abbiamo acquistato dall’associazione Assofa”.

“Siamo molto grate di questo dono che allieterà la giornate di ricovero dei nostri piccoli”, hanno commentato Barbara Cavalli ed Eliana Tripolini.