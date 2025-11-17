Il prefetto incontra la squadra della questura: “Coesione sociale per garantire la sicurezza quotidiana”

Piacenza
Il Prefetto di Piacenza, Patrizia Palmisani, ha fatto la sua prima visita istituzionale in Questura. Con l’occasione il Questore, Gianpaolo Bonafini, ha presentato la squadra dei funzionari e dirigenti in servizio presso la Questura e una rappresentanza del personale della Questura.

Il Prefetto ha rivolto un messaggio di saluto a tutti, augurando un buon lavoro, sottolineando l’importanza della coesione sociale di cui la Polizia di Stato è protagonista nel garantire tutti i giorni la sicurezza per la collettività.

Successivamente ha fatto visita ai vari Uffici e Divisioni della Questura ed alla stanza denominata “Una stanza tutta per sé” inaugurata a giugno 2025 e che ha lo scopo di sostenere la donna nel delicato e incisivo momento della denuncia di violenze e abusi alle Forze dell’Ordine.

