Il regista piacentino Enea Colombi vince tre premi ai Videoclip Italia Awards

Ill regista piacentino Enea Colombi vince 3 premi ai Videoclip Italia Awards: Regista dell’anno, Miglior montaggio per il videoclip della canzone Solo 2 di Ceri Wax, e il Premio della giuria studentesca per il videoclip de La mia parola di Shablo con Gué, Joshua e Tormento. Erano state in tutto otto le nominations da parte della giuria internazionale di esperti (su 23 premi totali).

Il 2025 ha rappresentato un anno importante per Colombi, che è stato invitato a tenere una masterclass mercoledì scorso nell’ambito dello stesso evento, nel corso del quale aveva ricevuto da parte di studenti e colleghi molte domande sul suo percorso professionale. Con la premiazione di venerdì 29 maggio a Milano per lui si chiude una fase in cui ha potuto sempre più affermarsi come regista ed è pronto per dedicarsi per essere apprezzato da un pubblico ancora più vasto, attraverso altri generi, formati ed impegni lavorativi che lo vedranno presumibilmente più attivo in paesi anglofoni, essendo stato già premiato anche agli UK Music Video Awards.

Videoclip Italia Awards tornerà per la sesta edizione prima dell’estate 2027, e prima con alcuni eventi tra il prossimo autunno e l’inverno, slegati dai premi.

L’elenco completo dei vincitori della quinta edizione è pubblicato è disponibile al link www.videoclipitaliaawards.com/shortlist-2026/

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