Alessandro Valenti ospite alla proiezione del suo film: Oltre il Confine alla Cattolica di Piacenza

Alessandro Valenti sarà Giovedì 30 novembre nella Sala convegni “G. Piana” del campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sarà proiettato il suo film “Oltre il Confine”. Il film racconta, da una prospettiva del tutto originale, il tema dell’immigrazione, dando voce a una coppia di giovanissimi migranti. L’appuntamento è dalle 17 alle 19.30: al termine della proiezione seguirà un dibattito moderato dal professor Francesco Centonze, con il regista Alessandro Valenti, l’attrice protagonista Ndeye Fatou Mbaye, il dottor Karim Mezran (Resident Senior Fellow, Atlantic Council) e la dottoressa Liliana Faccioli Pintozzi (Responsabile Esteri Sky).

Alessandro Valenti a Piacenza Organizzato dalla Facolta di Economia e Giurisprudenza

Organizzata dalla facoltà di Economia e Giurisprudenza, l’attività di Cineforum arricchisce i tradizionali sistemi di insegnamento frontali della facoltà, introducendo diversi e più innovativi meccanismi formativi. “Fra questi – afferma il professore Francesco Centonze, docente di diritto penale del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, Doppia laurea Diritto ed Economia – risulta particolarmente efficace la visione di un film e la partecipazione a un successivo dibattito, con esperti, sulle questioni di attualità affrontate nella sceneggiatura. Il linguaggio cinematografico favorisce difatti una riflessione anche per suoni e per immagini e l’arte filmica è in grado di veicolare messaggi culturali, stimolando la creatività e la sensibilità, anche dei più giovani”.

Il film occasione di confronto

Il film “Oltre il Confine” sarà l’occasione per discutere di una questione cruciale nelle democrazie occidentali «un’opportunità culturale di confronto, su questioni politiche e sociali di estrema attualità, per l’intera comunità universitaria, che consentirà agli studenti di immergersi in uno scenario quasi fiabesco, sperimentando le sensazioni, i sogni e gli stati d’animo di giovani ragazzi e ragazze che approdano nel nostro Paese».