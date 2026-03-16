Scacchisti piacentini in azione nel fine settimana, tornei tra Piacenza e Trento

Scacchisti piacentini in azione nel fine settimana, non solo a Piacenza. Vediamo com’è andata.

CIS Serie A1 Girone 3

Amaro l’esordio della nostra prima squadra Scacchi Club Piacenza in serie A1: nel girone 3 disputatosi a Trento parte male, inanella pareggi e sconfitte di misura e termina all’ultimo posto che significa retrocessione in A2.

CIS Serie C Girone 21

Per il secondo anno, dopo l’esperienza del 2024, anche nel 2026 Scacchi Club Piacenza ha organizzato un raggruppamento di Campionato italiano a Squadre di Serie C.

Nella magnifica location dell’Auditorium Sant’Ilario, gentilmente concesso dall’amministrazione comunale, sono state 5 le squadre a contendersi la promozione alla serie B e a lottare per non retrocedere in Serie Promozione: 1 di Cremona, 1 di Lodi e ben 3 di Piacenza.

La lotta per la promozione ha visto imporsi in extremis il Wasken Boys Lodi sull’Accademia Scacchistica Cremonese, bloccata sul pareggio nell’ultima partita dalla nostra squadra Piacenza Vecchie Glorie, che in tal modo ha conquistato il terzo posto nel girone.

Molto bene anche Piacenza Forever Young, giunta quarta e separata dalle Vecchie Glorie solo dallo scontro diretto.

Retrocede in Serie Promozione Piacenza e dintorni, autrice comunque di un buon torneo.

CIS Promozione Emilia Romagna Girone 3

Per il quinto anno consecutivo anche nel 2026 Scacchi Club Piacenza ha organizzato il raggruppamento di Campionato italiano a Squadre Serie Promozione Emilia Romagna.

Nella magnifica location dell’Auditorium Sant’Ilario, gentilmente concesso dall’amministrazione comunale, sono state 5 le squadre a contendersi la promozione alla serie C: 2 di Piacenza e 3 di Salsomaggiore.

Netta la superiorita’ della squadra Bertellini Spagnola di Salsomaggiore che ha vinto il torneo a punteggio pieno.

Secondi, ma senza mai impensierire i vincitori, i nostri Martini Gambit Accepted, e terza l’altra nostra squadra I Due Cavalli di Piacenza.

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