Inaugurazione Live Music Pub Distretto 108 a Piacenza con Radio Sound e Dr. Blake

26 Febbraio 2026 Redazione M Eventi a Piacenza, Notizie, Piacenza
Sabato 28 febbraio dalle ore 19 grande festa per l’inaugurazione del nuovo Live Music Pub Distretto 108, in via Nasali Rocca 108 a Piacenza. Un nuovo punto di riferimento per la musica dal vivo, la birra di qualità e le serate tutte da vivere.

Protagonista della serata sarà Radio Sound con “La Notte Mixata” dal vivo, affiancato dal dj set firmato Dr. Blake e da Robi Forti. Animazione, live set, riprese ufficiali e tanta energia per un evento che promette di accendere il weekend piacentino.

Per festeggiare l’apertura: buffet e prosecco per tutti, oltre a una selezione di birre e un’atmosfera tutta da scoprire.

Il programma del weekend prevede anche: venerdì 27 febbraio Hard Lemon e domenica 1 marzo Cani delle Biscia, per tre giorni di musica e divertimento.

Radio Sound vi aspetta per brindare insieme alla nascita di un nuovo locale a Piacenza. Non mancate!

