Incendio a Borgoforte, Zanardi (FdI): “I cittadini lamentano di essere stati avvisati tardi”

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione a seguito dell’incendio dei giorni scorsi che si è verificato presso l’area di stoccaggio dei rifiuti che si trova presso la sede di IREN a Borgoforte.

Cittadini non avvisati tempestivamente

Zanardi, ringraziando i Vigili del Fuoco per il lavoro incessante delle ore successive per mettere l’area in sicurezza, rileva: “Questo evento, peraltro non l’unico verificatosi negli ultimi anni, ha destato preoccupazione tra i cittadini, soprattutto coloro che risiedono a Gerbido ed al Capitolo, i quali hanno avvertito da subito l’odore acre ed avvistato la nube che si è levata sopra l’impianto, ma che hanno lamentato di non essere stati avvisati nell’immediatezza – prosegue – nonostante, dai primi accertamenti, pare che non vi sia pericolo di intossicazione dovuta a rifiuti pericolosi, i cittadini hanno ricevuto rassicurazioni solo il giorno seguente, non sapendo come comportarsi nel frattempo”.

La consigliera di Fdi afferma: “vero che anche nell’ambito del piano di protezione civile dovrebbe essere previsto il sistema di allertamento in caso di calamità di questo tipo in caso di pericolo per i cittadini – e pare non essere questo il caso – tuttavia si riterrebbe utile prevedere, anche in assenza di rischi, uno strumento di informazione celere anche al fine di evitare allarmismi non fondati”.

Zanardi, dunque, chiede all’amministrazione: “Se, nelle more, sono state rese note le cause dell’evento e quali azioni sono state poste in essere da IREN in ottica di prevenzione; se la giunta intende attivarsi presso IREN al fine di valutare congiuntamente o sollecitare la società affinché adotti tutte le necessarie cautele ed accorgimenti per prevenire eventuali futuri eventi simili ed anche al fine di valutare congiuntamente un idoneo strumento che, in casi come quello verificatosi, possa efficacemente e celermente informare i cittadini, in particolare quelli delle zone limitrofe all’impianto, in modo che possano essere messi adeguatamente al corrente di quanto sta accadendo”.