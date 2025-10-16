Industria digitale e automazione, Tutor lancia un corso gratuito per formare i tecnici del futuro

Robot collaborativi, macchine intelligenti, impianti connessi: l’industria sta cambiando velocemente e le aziende del territorio cercano tecnici capaci di governare questa rivoluzione. Per rispondere a questa crescente richiesta, la scuola di formazione Tutor Fiorenzuola lancia un nuovo corso completamente gratuito dedicato alla figura del Tecnico Manutentore per l’Industria Digitale e Automatizzata. Un professionista moderno, capace di unire meccanica, elettronica e tecnologie digitali per far funzionare (e migliorare) i sistemi produttivi più avanzati.

Il programma formativo

Il programma formativo, della durata complessiva di 800 ore (di cui 300 di stage in azienda), integra conoscenze tecniche, digitali e organizzative. Oltre a solide basi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’organizzazione della produzione, il corso sviluppa competenze trasversali in ambito qualità e team working, include lo studio dell’inglese tecnico per interfacciarsi con documentazione e interlocutori internazionali, e approfondisce il disegno meccanico e la documentazione tecnica con software come Autodesk Fusion 360 e Inventor.

Conoscenza dei processi produttivi

Ampio spazio viene dedicato alla conoscenza dei processi produttivi e degli impianti industriali, alla manutenzione meccanica attraverso laboratori di torneria e macchine utensili CNC, e alla manutenzione elettrica, elettronica, pneumatica e oleodinamica per permettere al futuro tecnico di agire su sistemi complessi. Il percorso prosegue con tecniche di installazione e collaudo e si completa con l’utilizzo di tecnologie digitali, automazione e AI applicata alla manutenzione, attraverso l’impiego di PLC Siemens e Fanuc e l’introduzione ai Cobot, i robot collaborativi che stanno rivoluzionando il modo di lavorare in fabbrica.

Il corso si svolgerà da dicembre 2025 a settembre 2026 presso la sede di Tutor S.c.r.l. in Via P. Boiardi 5 a Fiorenzuola d’Arda (PC) e prevede un massimo di 15 partecipanti. Al termine, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore in Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali, un titolo riconosciuto e spendibile nel mondo del lavoro.

A chi è rivolto il percorso

Il percorso è rivolto a giovani e adulti, occupati o non occupati, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna prima dell’iscrizione. Possono accedere diplomati della scuola secondaria superiore, studenti ammessi al quinto anno di liceo, titolari di diploma professionale in area meccanica-meccatronica, e anche candidati non diplomati, per i quali è previsto un accertamento delle competenze acquisite in precedenti esperienze di studio o lavoro. Sono considerati titoli preferenziali, ma non obbligatori, diplomi tecnici, professionali o informatici, nonché percorsi scientifico-tecnologici. È possibile l’accesso anche con contratto di apprendistato. Sono richiesti livelli minimi di competenza: italiano B1, inglese A2 e conoscenze informatiche di base.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre 2025 e la selezione avverrà tramite due test. Per informazioni: referente Giovanni Botti, tel. 0523 981080, email corsi@tutorspa.it, sito www.tutorspa.it.

