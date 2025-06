Fugge durante il controllo, inseguito e arrestato dalla polizia: addosso aveva dosi di cocaina

Nel pomeriggio di ieri le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna, in servizio sul territorio di Piacenza, hanno proceduto all’arresto di un cittadino straniero di origini marocchine perché trovato in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Lo stesso era stato fermato per un controllo ordinario su strada in via Campo Sportivo Vecchio. Al momento del controllo è apparso particolarmente agitato ed ha tentato di sottrarsi all’identificazione fuggendo nelle vie adiacenti.

Inseguito dagli operatori è stato bloccato poco dopo. È stato condotto in questura e sottoposto in stato di arresto. Le dosi di sostanza, invece, rinvenute in un pacchetto di sigarette in suo possesso, sono state sottoposte ad esame narcotest con esito positivo.

Al termine di rito direttissimo è stata applicata nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nella provincia di Piacenza.