“Investire perché. Guida per i risparmiatori indecisi”, presentazione del volume il 2 aprile

“Investire perché. Guida per i risparmiatori indecisi”. Questo il titolo del volume scritto da Debora Rosciani (Radio24) e Mauro Meazza (Il Sole24ore), conduttori del programma di Radio24 “Due di denari”, che verrà presentato mercoledì 2 aprile, al PalabancaEventi di via Mazzini, alle 18, per iniziativa di Banca di Piacenza e Arca Fondi SGR.

Interverranno l’autrice Debora Rosciani, Pietro Boselli (vicedirettore generale della Banca di Piacenza), Simone Bini Smaghi (vicedirettore generale e responsabile Direzione commerciale di Arca Fondi SGR).

«Il grande paradosso – ha dichiarato il dott. Bini Smaghi – è che in uno dei Paesi con il più alto risparmio privato, ci sia scarsa consapevolezza su come impiegarlo. Per questo è importante fare educazione finanziaria, e il libro che presentiamo mercoledì ne è un meritevole esempio. La priorità è che le persone, e i giovani in particolare, abbiano tutti gli strumenti per decidere consapevolmente come impiegare i propri risparmi, ad esempio per non cadere nella trappola della liquidità o investire con lungimiranza nella previdenza complementare».

Rosciani e Meazza conducono dal 2017 su Radio24 il programma “Due di denari”, in onda dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12. La loro parola chiave è “autorevoleggerezza”, che significa essere precisi nel parlare di tasse, investimenti, bollette, economia domestica, ma nello stesso tempo essere comprensibili e gradevoli. Con questo libro offrono ai risparmiatori un catalogo semplice e affidabile dei prodotti finanziari.

Agli intervenuti, con precedenza ai primi soci e ai primi clienti prenotati, sarà riservato il volume fino ad esaurimento copie.

Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).