Trovato a terra ferito e ricoverato in terapia intensiva, identificato l’aggressore del 18enne

Sarebbe stato identificato l’autore del pestaggio ai danni di un 18enne in via Chiapponi. I fatti risalgono alla notte tra il 22 e il 23 marzo. Il giovane, di origini albanesi, studente del Romagnosi, era riverso in mezzo alla strada ferito e infreddolito: pare sia rimasto steso a terra per diverso tempo prima che un amico, vedendolo, chiamasse i soccorsi.

A causa delle lesioni riportate, i sanitari del 118 lo avevano ricoverato in terapia intensiva. La polizia aveva iniziato a indagare sull’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il 18enne avrebbe trascorso la serata all’interno di un locale.

Per qualche motivo, sarebbe finito sotto la lente di un “buttafuori” di 30 anni. Proprio quest’ultimo sarebbe l’autore del violento pestaggio: le indagini proseguono e la posizione dell’addetto alla sicurezza è al vaglio degli inquirenti.