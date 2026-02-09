Iren e Statkraft, siglato il secondo accordo decennale per la fornitura di energia eolica

Iren Mercato SpA, società controllata dal Gruppo Iren, e Statkraft, il più grande produttore di energie rinnovabili d’Europa, annunciano la firma di un nuovo contratto PPA (Power Purchase Agreement) in acquisto per la fornitura di energia elettrica da fonte eolica.

L’operazione segue il primo accordo decennale siglato tra le due società nel gennaio 2025. In continuità con l’intesa precedente, relativa alla fonte solare, il nuovo contratto amplia il perimetro della collaborazione alla produzione eolica, per un volume complessivo di 400 GWh di energia rinnovabile. L’energia fornita da Statkraft integrerà la produzione interna degli impianti idroelettrici, fotovoltaici ed eolici gestiti dal Gruppo Iren, consentendo a Iren Luce Gas e Servizi di garantire alla clientela retail forniture 100% green e sostenibili.

“L’accordo siglato segna l’evoluzione di un percorso strategico che vede Iren e Statkraft collaborare per una transizione energetica concreta e diversificata”, ha dichiarato Gianluca Bufo, Amministratore Delegato di Iren. “L’estensione di questa sinergia alla fonte eolica ci permette di strutturare un portafoglio energetico ancora più resiliente e complementare alla nostra produzione interna. Questa operazione si inserisce perfettamente nella cornice degli obiettivi del Piano Industriale, consolidando il nostro ruolo di operatore leader nella sostenibilità applicata ai territori.”

“Siamo particolarmente orgogliosi di proseguire la nostra collaborazione con Iren” ha affermato Bernardo Ricci Armani, Country Manager Italy di Statkraft. “L’integrazione della fonte eolica segna un importante traguardo per i nostri Corporate PPA, a conferma della nostra leadership nella transizione energetica italiana e nel mercato delle soluzioni a lungo termine, garantendo affidabilità e flessibilità a imprese e territori”.

