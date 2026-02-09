Il Comune di Piacenza assume due funzionari tecnici, domande entro il 25 febbraio

C’è tempo fino alle ore 23.59 del 25 febbraio 2026 per partecipare al concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Piacenza, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Funzionari Tecnici, con inquadramento nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione e riserva di un posto ai sensi dell’art. 1 della Legge 68/1999 (persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato tenuti dai Centri per l’Impiego).
Il bando è pubblicato integralmente sul Portale InPA (www.inpa.gov.it) e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del sito istituzionale www.comune.piacenza.it. Le domande di partecipazione, complete delle dichiarazioni e degli allegati richiesti, devono essere presentate esclusivamente tramite il Portale InPA entro il termine sopra indicato; non saranno ammesse candidature pervenute con modalità differenti.
Per informazioni sul contenuto del bando, è possibile scrivere unicamente all’indirizzo e‑mail u.concorsi@comune.piacenza.it oppure contattare i numeri 0523.492054 e 0523.492219.