Dialogo tra territorio e sistema economico, il 22 aprile Iren presenta l’ESG Challenge 2026

Il prossimo 22 aprile 2026, il Collegio Alberoni di Piacenza ospiterà l’ESG Challenge 2026, un appuntamento che riunisce imprese, istituzioni e mondo accademico per discutere le principali sfide legate alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance.
L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività dedicate ai temi ESG e si propone come uno spazio di confronto concreto tra diversi attori del territorio, con l’obiettivo di trasformare dati, competenze e visioni in azioni strategiche.
Una giornata di dialogo tra territorio e sistema economico
La giornata si aprirà alle ore 9.30 con la registrazione e il welcome coffee, seguiti dai saluti istituzionali di Luca Dal Fabbro, Presidente di Iren, e Katia Tarasconi, Sindaca di Piacenza.
A seguire, l’intervento della divulgatrice scientifica Gabriella Greison offrirà uno sguardo trasversale sul rapporto tra innovazione e sostenibilità, introducendo i lavori della mattinata.
Uno dei momenti centrali sarà la presentazione delle “10 challenge per il 2026”, a cura di Selina Xerra (Iren) e Luca Testoni (ETicaNews), che delineeranno le priorità strategiche per il futuro prossimo in ambito ESG.
Il valore strategico dell’equilibrio socio-ambientale
Il primo panel della giornata approfondirà il tema del valore competitivo dell’equilibrio socio-ambientale territoriale, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo economico, tra cui Vincenzo Colla (Regione Emilia-Romagna), Lara Ponti (Confindustria) e Luca Ferrais (Ministero dell’Economia e delle Finanze).
A seguire, spazio ai giovani con il panel dedicato alla premiazione delle migliori tesi, in cui i dieci tesisti vincitori si confronteranno direttamente con le sfide dell’ESG Challenge, portando idee e proposte innovative.
Dai dati all’azione: le nuove sfide della sostenibilità
Nel pomeriggio, il focus si sposterà sul tema delle connessioni tra dati, decisioni e azione, con un panel che vedrà protagoniste figure di primo piano del mondo accademico e internazionale, tra cui Anna Maria Fellegara (Università Cattolica), Emanuela Colombo (Politecnico di Milano) e Monica Cerutti (UN Women Italy).
Laboratori tematici: confronto diretto tra imprese e studenti
Elemento distintivo dell’evento saranno i laboratori tematici, pensati come momenti di lavoro condiviso tra aziende, università e studenti.
Tre i filoni principali:
- Logistica, con focus su lavoro, sostenibilità dei trasporti ed energia
- Meccanica, centrata su competenze, innovazione ed energia
- Agroalimentare, dedicata a governance e cambiamento climatico
Questi spazi operativi rappresentano un’occasione concreta per sviluppare idee e soluzioni, mettendo in relazione competenze accademiche e esigenze del sistema produttivo.
Un ecosistema per la transizione sostenibile
L’ESG Challenge 2026 si conferma così come un appuntamento chiave per il territorio, capace di creare connessioni tra stakeholder diversi e favorire un approccio integrato alla sostenibilità.
In un contesto in cui le sfide ESG diventano sempre più centrali per la competitività delle imprese e lo sviluppo dei territori, eventi come questo contribuiscono a costruire un ecosistema in grado di affrontare il cambiamento in modo strutturato e condiviso.