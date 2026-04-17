Dialogo tra territorio e sistema economico, il 22 aprile Iren presenta l’ESG Challenge 2026

Il prossimo 22 aprile 2026, il Collegio Alberoni di Piacenza ospiterà l’ESG Challenge 2026, un appuntamento che riunisce imprese, istituzioni e mondo accademico per discutere le principali sfide legate alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività dedicate ai temi ESG e si propone come uno spazio di confronto concreto tra diversi attori del territorio, con l’obiettivo di trasformare dati, competenze e visioni in azioni strategiche.

Una giornata di dialogo tra territorio e sistema economico

La giornata si aprirà alle ore 9.30 con la registrazione e il welcome coffee, seguiti dai saluti istituzionali di Luca Dal Fabbro, Presidente di Iren, e Katia Tarasconi, Sindaca di Piacenza.

A seguire, l’intervento della divulgatrice scientifica Gabriella Greison offrirà uno sguardo trasversale sul rapporto tra innovazione e sostenibilità, introducendo i lavori della mattinata.

Uno dei momenti centrali sarà la presentazione delle “10 challenge per il 2026”, a cura di Selina Xerra (Iren) e Luca Testoni (ETicaNews), che delineeranno le priorità strategiche per il futuro prossimo in ambito ESG.

Il valore strategico dell’equilibrio socio-ambientale

Il primo panel della giornata approfondirà il tema del valore competitivo dell’equilibrio socio-ambientale territoriale, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo economico, tra cui Vincenzo Colla (Regione Emilia-Romagna), Lara Ponti (Confindustria) e Luca Ferrais (Ministero dell’Economia e delle Finanze).

A seguire, spazio ai giovani con il panel dedicato alla premiazione delle migliori tesi, in cui i dieci tesisti vincitori si confronteranno direttamente con le sfide dell’ESG Challenge, portando idee e proposte innovative.

Dai dati all’azione: le nuove sfide della sostenibilità

Nel pomeriggio, il focus si sposterà sul tema delle connessioni tra dati, decisioni e azione, con un panel che vedrà protagoniste figure di primo piano del mondo accademico e internazionale, tra cui Anna Maria Fellegara (Università Cattolica), Emanuela Colombo (Politecnico di Milano) e Monica Cerutti (UN Women Italy).

Laboratori tematici: confronto diretto tra imprese e studenti

Elemento distintivo dell’evento saranno i laboratori tematici, pensati come momenti di lavoro condiviso tra aziende, università e studenti.

Tre i filoni principali:

Logistica , con focus su lavoro, sostenibilità dei trasporti ed energia

, con focus su lavoro, sostenibilità dei trasporti ed energia Meccanica , centrata su competenze, innovazione ed energia

, centrata su competenze, innovazione ed energia Agroalimentare, dedicata a governance e cambiamento climatico

Questi spazi operativi rappresentano un’occasione concreta per sviluppare idee e soluzioni, mettendo in relazione competenze accademiche e esigenze del sistema produttivo.

Un ecosistema per la transizione sostenibile

L’ESG Challenge 2026 si conferma così come un appuntamento chiave per il territorio, capace di creare connessioni tra stakeholder diversi e favorire un approccio integrato alla sostenibilità.

In un contesto in cui le sfide ESG diventano sempre più centrali per la competitività delle imprese e lo sviluppo dei territori, eventi come questo contribuiscono a costruire un ecosistema in grado di affrontare il cambiamento in modo strutturato e condiviso.

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