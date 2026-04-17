Serie B – A Desio per continuare a sperare: i Fiorenzuola Bees appesi al lumicino salvezza

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 20.30, al PalaFitLine di Desio, i Fiorenzuola Bees scenderanno in campo contro l’Aurora Desio nella gara valevole per la 37ª giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. Una sfida dal peso specifico altissimo per la formazione di coach Marco Del Re, che a 80 minuti dal termine della stagione regolare è chiamata a giocarsi fino in fondo le residue possibilità di salvezza diretta.

Il successo di Piazza Armerina nel turno infrasettimanale ha complicato ulteriormente il cammino dei gialloblù, che restano a quattro punti di distanza a due giornate dalla fine. Per mantenere vivo il lumicino della salvezza senza passare dai playout, Fiorenzuola dovrà necessariamente vincere entrambe le partite rimaste, sperando al tempo stesso in un solo successo di Lumezzane, avanti di due lunghezze, e in un doppio passo falso proprio di Piazza Armerina. Un incastro difficile, ma che non cambia l’atteggiamento di una squadra intenzionata a non lasciare nulla di intentato.

A dare fiducia ai Bees è stata la preziosa vittoria conquistata nell’ultimo turno sul parquet di Agrigento, dove Fiorenzuola si è imposta per 81-85 al termine di una prova di grande sostanza e personalità. Decisivi, in terra siciliana, i 20 punti di un Guido Mariani sempre più leader tecnico ed emotivo della squadra, insieme ai 16 punti messi a referto da De Zardo.

Aurora Desio

Dall’altra parte ci sarà un’Aurora Desio reduce da un netto stop nel turno infrasettimanale, con la sconfitta per 87-63 rimediata in trasferta. La formazione allenata da coach Quilici occupa attualmente l’undicesimo posto in classifica con 34 punti ed è pienamente inserita nella zona play-in. Tra i protagonisti della stagione brianzola spicca Stefano Conte, play/guardia classe 2005 ed ex Ruvo di Puglia, miglior marcatore della squadra con 14,7 punti di media a partita.

In casa Fiorenzuola, la consapevolezza del momento si accompagna alla volontà di continuare a lottare.

“Contro Desio è una partita per noi davvero importante. Fino a che la matematica continua a dire che possiamo salvarci direttamente, lo proveremo a fare. Non sarà semplice perché la Rimadesio ha dimostrato un ottimo gioco offensivo durante tutta la stagione, che li colloca tra i migliori a livello di realizzazioni di tutta la Serie B Nazionale Old Wild West. Andiamo a Desio per conquistare due punti importanti e continuare a sperare nella salvezza diretta, contando anche sulla speranza che i nostri avversari, avendo giocato mercoledì sera durante il nostro turno di riposo, abbiano speso energie preziose”.

A Desio, per i Bees, sarà dunque una sfida da affrontare con urgenza, lucidità e coraggio. La classifica lascia poco margine, ma Fiorenzuola ha il dovere di provarci fino all’ultimo possesso della regular season.

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