Bobbio Film Festival, aperte le iscrizioni al nuovo corso di critica cinematografica

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Alta Formazione: “CORSO DI CRITICA CINEMATOGRAFICA” organizzato dalla Fondazione Fare Cinema presieduta da Marco Bellocchio e diretta da Paola Pedrazzini.

Al via a maggio (con alcune lezioni on line), il corso si terrà a Bobbio (in presenza) durante il Bobbio Film Festival e i corsisti avranno, come ogni anno, la straordinaria opportunità di far parte della giuria ufficiale del Festival, accedendo gratuitamente alle proiezioni e agli incontri con i suoi protagonisti.

Il corso è gratuito perché realizzato con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna e a numero chiuso (sono previsti 16 partecipanti).

Le 120 ore d’aula previste saranno altamente professionalizzanti, calando fin dal principio i partecipanti nella pratica del lavoro critico, di cui potranno fare immediata prova durante i giorni del Bobbio Film Festival (nelle prime settimane di agosto 2026).

Ideato da Paola Pedrazzini nel 2009, il corso di critica si è strutturato negli anni, senza perdere la sua identità ed è oggi uno dei percorsi formativi più attesi e apprezzati di Fondazione Fare Cinema.

«Quello in critica cinematografica rappresenta un percorso ormai storico e particolarmente significativo – sottolinea Paola Pedrazzini, direttrice di Fondazione Fare Cinema e XNL Cinema– pensato per offrire strumenti solidi di analisi e di interpretazione del linguaggio cinematografico, mettendo in dialogo studiosi, professionisti e giovani appassionati. In un momento in cui il cinema continua a trasformarsi insieme ai suoi modi di fruizione, crediamo sia fondamentale coltivare uno sguardo critico consapevole ed è stimolante poter contribuire, attraverso questa progettualità formativa, alla crescita di una nuova generazione di studiosi e critici».

C’è tempo fino al 19 aprile per presentare la propria candidatura e le selezioni dei candidati avverranno a Piacenza nella sede di XNL Cinema, aggiungendosi alle moltissime attività di Fondazione Fare Cinema e mantenendo l’asse di collegamento Piacenza-Bobbio.

«Con il corso di critica cinematografica che si terrà a Bobbio in occasione del Film Festival 2026 – commenta Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano – si conferma l’impegno del territorio piacentino a investire nell’alta formazione e quindi nel futuro delle nuove generazioni. In questo percorso, poter contare su una figura come il maestro Marco Bellocchio quale punto di riferimento per la formazione cinematografica rappresenta un elemento di grande valore e una garanzia di assoluta autorevolezza per tutto il progetto».

Il corso sarà tenuto da critico cinematografico e docente universitario Anton Giulio Mancino che spiega: «In un contesto complesso ed emergenziale la critica cinematografica cosiddetta o propriamente detta è chiamata più che in passato a svolgere un ruolo di responsabilità già nella fase di scrittura, veicolo di pensiero non allineato, e nell’impresa difficile ma sostenibile di costruire un dialogo tra autori, opere e pubblico, anche ipotizzando di recensire le recensioni stesse o di riformulare attraverso l’accuratezza poetica del testo l’intelligenza del film quale si vorrebbe».

Il corso si avvale della preziosa collaborazione del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e prevede lezioni, visioni e discussioni collettive di opere filmiche, esercitazioni per perfezionare lo stile di scrittura critica, interpretare e analizzare il testo audiovisivo, formulare il giudizio, il tutto nella prospettiva dei principali contesti culturali in cui attualmente la critica cinematografica si pratica, dalle testate cartacee a quelle telematiche, dai festival agli archivi culturali, dalla scuola all’università.

I corsisti e le corsiste avranno l’opportunità di soggiornare (a costo calmierato) nel bellissimo borgo della Valtrebbia in ostello durante il corso, grazie alla sinergia con il Comune di Bobbio: «Siamo particolarmente lieti di accogliere nel nostro territorio il corso di critica cinematografica – ha dichiarato il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali – È sempre molto incoraggiante vedere tanti ragazzi e ragazze arrivare nella nostra Bobbio da tutta Italia per coltivare la loro passione per il cinema!».

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Chi desidera candidarsi deve inviare la scheda d’iscrizione, corredata degli allegati richiesti, all’indirizzo mail critica@fondazionefarecinema.it entro e non oltre il 19 aprile. Le informazioni relative al corso nonché la scheda d’iscrizione e gli allegati si trovano al sito www.fondazionefarecinema.it.

Durante la fase di selezione Fondazione Fare Cinema raccoglierà le domande di iscrizione e procederà alla verifica dei requisiti formali e sostanziali analizzando ciascun curriculum e prodotto. E’ prevista una prova di selezione.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy