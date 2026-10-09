Scherma – Pettorelli firma il poker di medaglie al trofeo “Città di Gallarate”. Irene Cecchet argento nell’Open di spada femminile

Brillanti risultati per il Circolo “Pettorelli” al Trofeo “Città di Gallarate”, dove il sodalizio biancorosso ha brillato nella spada con le proprie giovani promesse.

Nel bottino della società presieduta da Alessandro Bossalini, spiccano le quattro medaglie oltre a una serie di ottimi piazzamenti. In vetrina, in primis, Irene Cecchet, classe 2007 e seconda nella gara Open femminile dove si è arresa solamente in finale alla promettente Amelie Maiocchi; nello stesso tabellone, nona Pornima Truffelli e decima Francesca Molinari.

Numerosi, invece, i risultati della “galassia-Gran Premio Giovanissimi” (under 14). Nei Ragazzi-Allievi, bronzo per Gabriele Mega, con Andrea Rizzo ottavo, Martino Barenghitredicesimo e presenze nei 32 per Andrea Bosi (ventesimo) e Andrea Ghizzinardi (ventiduesimo). Nei Maschietti-Giovanissimi, tre “lame” piacentine in top ten: terzo posto per Achille Romanini, mentre Alessandro Cobianchi e Vittorio Valisa hanno accarezzato la finale a otto chiudendo rispettivamente nono e decimo.

In campo femminile, altro bronzo nelle Giovanissime con Nicole Bassi (settima Azzurra Inzitari); infine, nelle Ragazze-Allieve ottava Arianna Nicolini, nona Amelia Secondi e diciassettesima Martina Nicolini.

“La manifestazione – commenta il presidente del “Pettorelli” Alessandro Bossalini – è andata molto bene. Irene Cecchet ha disputato un ottimo torneo, mentre nei Gpg avevamo tanti atleti alla prima esperienza e questo trofeo è servito proprio per incrementarla, oltre ad affinare la forma in vista dei prossimi impegni ufficiali. Nel complesso, i nostri giovani talenti hanno brillato con una prestazione notevole”.