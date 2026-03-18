La Festa del Salame di Sarmato diventa Sagra di Qualità: “Promozione del territorio e sostenibilità ambientale”

Un importante riconoscimento per la Festa del Salame di Sarmato, che ha ottenuto il marchio di “Sagra di Qualità”, certificazione assegnata a livello nazionale per valorizzare le manifestazioni enogastronomiche di eccellenza.
La Pro Loco di Sarmato, di cui è presidente Davide Albasi, aveva presentato la candidatura nel febbraio dello scorso anno e, a soli quindici giorni dall’apertura dell’edizione 2025, è arrivata la conferma dell’accettazione.
La premiazione
La premiazione si è svolta in due momenti distinti nella capitale: il 15 marzo con una cerimonia informale e festosa all’Hotel Ergife di Roma, e successivamente, lunedì 16 marzo, con una cerimonia ufficiale al Senato della Repubblica.
A consegnare il riconoscimento sono stati il presidente nazionale Unpli, Antonino La Spina, e il senatore questore Antonio De Poli, a nome del Senato.
Il riconoscimento
Il titolo di “Sagra di Qualità” è stato attribuito al termine di un’attenta valutazione condotta da ispettori qualificati Unpli, che hanno analizzato diversi aspetti della manifestazione: dalla qualità dei piatti proposti alla capacità di promozione del territorio, passando per la sostenibilità ambientale e la gestione dei rifiuti.
Determinante, inoltre, il lavoro di valorizzazione e promozione di una delle tre DOP presenti sul territorio, elemento che ha contribuito in modo significativo all’assegnazione del prestigioso riconoscimento.
Sagra di qualità
“Sagra di qualità” è un marchio che identifica in maniera univoca le sagre tradizionali e di qualità, ovvero le manifestazioni che vantano un legame con il territorio e che abbiano come obiettivo la promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali.
Il regolamento è anche uno strumento per definire regole univoche e condivise per l’organizzazione di eventi di promozione del prodotto locale e dei suoi piatti tipici, su tutto il territorio nazionale, che prendano in considerazione requisiti di tipo storico-culturale, organizzativi ed anche di ridotto impatto ambientale.
L’obiettivo finale del progetto è rendere facilmente identificabili le sagre che realmente operano per la promozione e tutela del territorio.