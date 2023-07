Stoviglieria,un contributo alla riduzione della plastica usa e getta -AUDIO

Stoviglieria di Legambiente Piacenza da anni offre un servizio di fornitura di piatti, bicchieri e posate di plastica rigida rilavabile alle feste di piazza del piacentino. Ora mette a disposizione kit per piccole feste di famiglia, il tutto a vantaggio dell’ambiente e sempre in forma gratuita, a patto che sia tutto restituito lavato e in buone condizioni.

Stoviglieria di Legambiente Piacenza un progetto attivo per le feste pubbliche

“La Stoviglieria è una iniziativa attiva da molti anni dedicata alla feste pubbliche che in estate sono tantissime – racconta Laura Chiappa Presidente del Circolo di Legambiente Piacenza – migliaia di stoviglie che offriamo a Pro Loco e ad altri enti per feste, sagre e grest gratuitamente. Per ridurre drasticamente la produzione di materiale usa e getta, una opportunità alternativa è contattarci e utilizzare i piatti, bicchieri e le posate di plastica rigida rilavabile che sono consegnati con le lavastoviglie a ciclo veloce, che permettono nei grandi eventi, di avere una disponibilità continua di stoviglie”. Nel Kit consegnato si trovano comprese 4 lavastoviglie, si tratta solo di organizzare le cose in un modo differente, dando un contributo all’ambiente significativo.

Audio intervista Laura Chiappa

Stoviglieria di Legambiente Piacenza ora anche per i privati

“Quest’anno abbiamo deciso di fare un passo in più – anticipa Laura Chiappa di Legambiente Piacenza– per ridurre la plastica usa e getta sono disponibili kit da 30 o 50 piatti fondi e piani, bicchieri in plastica dura lavabile e riutilizzabile colorati, forchette e cucchiai. Sono quantità dedicate a quei piccoli eventi familiari che hanno un numero di persone contenuto. Obiettivo fermare l’acquisto di prodotti, che non sono più di plastica pura, perchè dal 2022, non è più commerciabile, ma compostabile che comunque contengono sempre una quantità minima di plastica”. E’ fondamentale il concetto che tutto il materiale ritirato deve essere riconsegnato lavato ed in perfette condizioni.

Piacenza maglia nera per la produzione di rifiuti

“In provincia di Piacenza produciamo 145.000 tonnellate di rifiuti – ancora Laura Chiappa – 720 kg pro capite, abbiamo il record negativo in Regione, ma non perchè siamo cattivi, basta però entrare in un supermercato e rendersi conto di quanti imballaggi acquistiamo con i singoli prodotti. Allora se l’obiettivo è una drastica riduzione della produzione dei rifiuti che dobbiamo poi smaltire nell’inceneritore, quella della stoviglieria potrebbe essere una opportunità”.

Un servizio gratuito

“Il servizi offerto dalla stoviglieria è gratuito -segnala Chiappa – è però eventualmente possibile dare un’offerta volontaria magari anche attraverso la tessera di Legambiente Piacenza. Il concetto fondamentale è che il materiale deve essere restituito pulito in perfette condizioni a fine evento”.

Per le feste pubbliche il numero da contattare è il 3475720852, per le piccole feste invece c’è una mail legambientePc@Gmail.com per prendere tutti gli accordi del caso.