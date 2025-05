La vita è un profumo di Chiara Ingrao con Giovanna calciati e Blessing Calciati presentazione il 28 maggio in Fondazione – AUDIO

La Vita è un profumo scritto da Chiara Ingrao con Giovanna Claciati e Blessing Calciati è il libro edito da Baldini e Castoldi che sarà presentato Mercoledì 28 maggio alle 17.30 presso l’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il 29 maggio presentazione alle classi quinte dell’indirizzo socio-sanitario dell’Istituto Casali (la scuola dove Blessing nel 2013 si è diplomata Tecnica del Turismo) alla presenza anche delle sue insegnanti – ore 9:00 -11:00 presso l’aula magna dell’Istituto Tramello in Via Negri. I proventi del libro verranno interamente devoluti al progetto “dai sogni di Blessing al tuo”. L’incontro sarà l’occasione per parlare con l’autrice Chiara Ingrao e Giovanna Calciati la mamma di cuore di Blessing, per ascoltare dei brani del libro interpretati da Alessandra Ramelli e Maman Oumy Lo, con la conduzione di Patrizia Soffientini.

La vita è un profumo, che cosa ha lasciato Blessing

“Blessing ci ha lasciato 37 quaderni scritti a mano con più di mille poesie – racconta la mamma di cuore di Blissing Giovanna Calciati – molte non me le aveva mai fatte leggere e quindi con un gruppo di carissime amiche abbiamo lavorato da settembre del 2022 per mesi a leggerle, catarogarle, trascriverle, rileggerle e poi la mia grande amica Chiara Ingrao mi ha proposto di pubblicare un libro”.

Intervista alla Mamma di Cuore di Blessing Giovanna Calciati

La vita è un profumo, il testo

“Il libro non è come avevamo progettato all’inizio una pubblicazione delle poesie di Blessing, per i due terzi sono le sue poesie e per un terzo è il racconto che Chiara fa a più voci della sua storia, sul passaggio su questa terra di questa giovane donna eccezionale con un’anima generosa che noi vogliamo che continui a rimanere sulla terra”.

La vita è un profumo, sostiene il progetto

“Al progetto che abbiamo presentato a novembre dell’anno scorso, ringrazio Radio Sound per lo spazio che ci ha dato, vanno i proventi del libro, un contributo importante della fondazione di Piacenza e Vigevano e tantissimi contributi altrettanto importanti di singole persone che da novembre stanno versando”.

Il progetto: “dai sogni di Blessing al tuo”

“Il progetto consiste nel dare aiuto alla realizzazione di sogni a giovani donne dai 17 ai 28 anni, con o senza figli.Nel comitato del progetto ci sono persone che sono state molto significative nella vita di Blessing, Maria Scanielli che è la Presidente della Casa del Fanciullo, uno dei luoghi di salvezza di Blessing che ha avuto nella sua vita, il tandem dopo scuola gestito dalla Casa del Fanciullo.

Paola Ghisoni che è la direttrice della L’Ippogrifo dove Blessing ha lavorato per anni, era il posto di lavoro a lei preferito perché le dava modo di fare il mestiere che preferiva di più, quello di creare ponti, cioè la mediatrice linguistica e culturale, in più insegnava italiano nei centri di richiedenti asilo che gestisce L’ Ippogrifo a Cremona. Franca Pagani, la bravissima pedagogista del comune di Piacenza anche lei ha aiutato Blessing quando era minorenne e poi c’è Antonietta Provinzano che è stata la psicologa di Blessing e Piera Reboli che ha lavorato per tantissimi anni nei servizi socioeducativi e che è una mia grandissima amica.

Il meccanismo di selezione dei sogni

“Questo gruppo propone o raccoglie proposte di aiuto di giovani donne che hanno un sogno da realizzare che può essere dal più facile come andare a trovare la nonna nel paese d’origine a quelli più complessi come percorsi scolastici, universitari, lavorativi”.

Progetti attivi

“Stiamo aiutando, due sorelle che hanno il sogno del canto, abbiamo pagato loro un corso di canto che stanno svolgendo anche in questo mese. Una giovane donna che sta facendo l’università ma ha il sogno di poter recitare, in questo caso la stiamo aiutando attraverso le nostre conoscenze a orientarsi in questo mondo”.

I prossimi progetti

“A luglio e ottobre invece entreranno nel progetto due giovani donne che diventano maggiorenni e quindi escono dai servizi di protezione per i minori del comune, ma non hanno ancora terminato il loro percorso scolastico e formativo e quindi le aiuteremo proprio concretamente nel vitto e nell’alloggio fino a che non conseguono il titolo di studio che le servirà per essere più indipendenti e libere e avere una vita più degna di essere vissuta. Ecco il pane e le rose, cioè le cose fondamentali vitto e alloggio ma anche le rose, il saper cantare e il saper recitare, perché la vita di una persona è fatta di pane e di rose, non solo di pane e neanche solo di rose”.

Un profumo che ricordi Blissing

“I profumi quelli del viaggio in Oman per una tournée dell’Orchestra Giovanile Cherubini, i profumi di quella terra, di quel deserto che ci avevano inebriato e poi i profumi di quando lei cucinava,era una bravissima cuoca e mischiava la sua cultura africana e la sua cultura italiana in piatti splendidi che riempivano di profumi le nostre vite”.

Informazioni

