Le idee dei giovani per la nostra montagna, premiati in Cattolica i migliori progetti

Spazi immersivi e di condivisione, escape room nei castelli, app per la gestione delle visite turistiche, per il riciclo dei rifiuti o per la salvaguardia della natura e degli animali: queste e molte altre le idee progettuali ed imprenditoriali che gli studenti dei poli scolastici Mattei di Fiorenzuola e Volta della Val Tidone hanno messo sul tavolo nell’ambito del progetto “Innovazione e nuova imprenditorialità: le competenze per generare start up di valore”, che ha celebrato in Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza la sua fase finale e decisiva.

Sedici team in gara

I sedici team partecipanti, per un totale di oltre 70 studenti, si sono alternati nella presentazione, in 4 minuti ciascuna, del proprio progetto di fronte alla qualificata giuria di docenti e imprenditori composta da: Rosario Stabile, rappresentante ditta ITEX Srl, Stefano Beltrami, responsabile Ufficio Marketing – Banca di Piacenza, Luca Piccinno, responsabile territoriale ART-ER – Tecnopolo di Piacenza e Tecnopolo di Reggio Emilia, Antonio Spinardi.

Andrea Percudani, Ricercatore presso il Centro di Ricerca per lo Sviluppo Imprenditoriale dell’ Università Cattolica, Enrico Giansoldati, ricercatore presso il Centro di Ricerca per lo Sviluppo Imprenditoriale dell’ Università Cattolica e Fabio Antoldi, direttore del Centro di Ricerca per lo Sviluppo Imprenditoriale e professore ordinario di strategia aziendale presso Università Cattolica.

E’ stato proprio il Professor Antoldi ad introdurre i lavori dopo il benvenuto del Direttore dell’Università Cattolica, Angelo Manfredini che ha salutato i ragazzi, complimentandosi con loro e con i docenti, oltre che con “il Fol in Fest che ha avuto questa brillante idea e ha promosso un importante percorso di formazione e di sviluppo progettuale che siamo contenti di aver accolto e sostenuto”.

La mattinata in Cattolica

A condurre la mattinata la docente della Facoltà di Economia, Arcangela Ricciardi, che ha guidato i gruppi nelle esposizioni e le varie richieste di approfondimento dei componenti della giuria, che in camera di consiglio è giunta alla definizione delle idee progettuali più meritevoli in base ai criteri di originalità dell’idea, potenziale di mercato, qualità del business plan ed efficacia del video di presentazione.

I premiati

Ad aggiudicarsi il primo premio, oltre a un assegno di 700 euro consegnato dal Fol in Fest, è stato il progetto CLOUDSPHERE di Alessia Albu, Sara Bololoi, Elena Fugazza, Sophia Sitnikova, che punta a creare uno spazio immersivo multifunzionale, dotato di schermi a 360°, audio avanzato e atmosfere personalizzabili, dove i clienti possano vivere esperienze uniche di cinema, karaoke, gaming e socializzazione.

Secondi – con un assegno di 500 euro – Maria Teresa Faccioli, Laura Formaggini, Martina Lanati, Marco Moro con il progetto Un parco in Val Tidone che prevede un tour di Escape Room situate nei castelli della Val Tidone, a tema vitivinicolo e cultura generale, accompagnato da premi locali (es. salame o bottiglia di vino), con l’obiettivo di attrarre visitatori esterni alla zona.

Al terzo posto, e 300 euro di premio, Simone Chisu, Andrea Canali, Gabriele Ghizzoni, Youssef Nssis, Ahmed Compaore con VALTOLLA EXPERIENCE, una applicazione scaricabile da app store e play store per la gestione di visite turistiche guidate nel territorio della Val d’Arda, con percorsi personalizzati e differenziati per livello di difficoltà.

Una partecipazione entusiasmante

“Siamo davvero entusiasti della partecipazione degli studenti, grazie al prezioso lavoro dei docenti dei due istituti, e dei progetti che sono stati elaborati – sottolinea Camillo Mozzoni del Fol in Fest – Un ringraziamento di cuore all’Università Cattolica con il direttore Manfredini, ai docenti e al centro di orientamento, oltre ai componenti della giuria e agli imprenditori che hanno accettato il compito di valutare questi elaborati, con l’augurio che possano essere un valido contributo allo sviluppo delle nostre aree interne”.

Un auspicio che è stato subito positivamente accolto dagli amministratori dei Comuni promotori del Fol in Fest, con il Sindaco Franco Albertini che ha già anticipato come “gli studenti saranno invitati a presentare i progetti nel corso della quarta edizione del Fol in Fest”.

Ottimi spunti e idee interessanti

“Ci sono davvero ottimi spunti e idee imprenditoriali interessanti – hanno sottolineato Albertini insieme a Carlotta Oppizzi Sindaco di Ferriere, Lucia Girometta, vice Sindaco di Ottone e Bianca Rapacioli consigliere comunale di Morfasso, tutti presenti in Cattolica per l’intera mattinata – Sono progetti che mirano a dare risposte concrete alle esigenze delle nostre aree di collina e montagna e siamo contenti che arrivino dai giovani, che hanno idee fresche e visioni lungimiranti”.

In attesa degli sviluppi che potranno esservi sulle idee imprenditoriali scaturite dal progetto, il Fol in Fest ha intanto messo in cantiere la sua quarta edizione, in programma il prossimo luglio, ma che sarà anticipata da un importante convegno a fine giugno con ospite Pietrangelo Buttafuoco.