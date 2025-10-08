Lucrezia Lamastra: “MOF, architetture invisibili che promettono di cambiare il mondo”

Il Premio Nobel per la Chimica, Lucrezia Lamastra, all’Università Cattolica di Piacenza: “MOF: architetture invisibili che promettono di cambiare il mondo”.

“Questi materiali sono stati paragonati alla borsa di Ermione, noto personaggio della saga di Harry Potter e devo dire che è una analogia perfetta: questi materiali, i MOF (metal organic frameworks), sono come spazi magici in miniatura. All’esterno appaiono materiali ordinari, ma all’interno racchiudono un mondo fatto di cavità e corridoi molecolari, un reticolo in cui le molecole entrano ed escono come condomini di un enorme condominio”.

“È la scienza che riesce a creare in modo quasi “poetico” ordine e funzionalità dentro l’invisibile, trasformando la materia in architettura – commenta la Professoressa Lucrezia Lamastra, Associato di Chimica Agraria, facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali, Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Piacenza.

“Si pensi che solo un grammo di MOF può avere la superficie interna di un campo da calcio! Questi materiali possono trovare svariate applicazioni: possono catturare anidride carbonica, immagazzinare idrogeno, assorbire gas tossici o persino raccogliere acqua trattenendola dall’aria dei deserti. Ogni loro applicazione tocca un aspetto cruciale delle tematiche che sono oggi di grande attualità – energia pulita, acqua, qualità dell’aria, sostenibilità ambientale”.

“Mi piace, infine, ricordare che questo Nobel, come ormai succede da qualche anno, dimostra come la cooperazione nella scienza sia essenziale. I tre vincitori, Kitagawa, Robson e Yaghi hanno lavorato in continenti diversi, ma le loro idee si sono intrecciate in modo naturale, evidenziando che la conoscenza non conosce confini. Oggi, di fronte a sfide globali come la crisi climatica o la scarsità di risorse, la collaborazione scientifica non è solo un valore: è una necessità”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy