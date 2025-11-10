Magnifica presenza, spettacolo di Ferzan Ozpetek l’11 e 12 novembre al Teatro Municipale di Piacenza

Ferzan Ozpetek torna in teatro con un nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici: MAGNIFICA PRESENZA. Lo spettacolo inaugura la Stagione di Prosa 2025/2026 del Teatro Municipale di Piacenza curata da Teatro Gioco Vita, con la direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj. Appuntamento martedì 11 e mercoledì 12 novembre alle ore 21 per la XXII edizione della stagione proposta dal centro di produzione teatrale piacentino con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.
Il regista Ozpetek, tra i più amati del nostro cinema, prosegue così il percorso inaugurato con la precedente trasposizione teatrale di “Mine vaganti”, e fa rivivere sul palcoscenico uno dei suoi film cult portando con sé in questa avventura una compagnia di attori straordinari: Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino. Insieme a Erik Tonelli, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Fabio Zarrella, saranno i grandi protagonisti di questa commedia tra illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto.
“Magnifica presenza” racconta la storia di Pietro, un ragazzo catanese con aspirazioni d’attore che si trasferisce a Roma. La sua esistenza nella nuova abitazione viene tuttavia turbata da strane presenze, che solo lui può vedere; si tratta di una bizzarra compagnia teatrale con cui poi instaura un rapporto d’amicizia. Compatito dalla cugina, che cerca di guarirlo da queste continue allucinazioni, Pietro tenterà invece di andare a fondo della storia, cercando di capire le ragioni che trattengono nel presente questa sorta di fantasmi.
