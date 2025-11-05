Andrea Pucci a Piacenza lunedì 10 novembre, una serata tra comicità, ironia e tanta verità

Lunedì 10 novembre, arriva a Piacenza uno dei più amati volti della comicità italiana: Andrea Pucci.

Con il suo stile diretto, ironico e al tempo stesso riflessivo, il “Pucci” è pronto a regalare al pubblico piacentino una serata all’insegna del divertimento e della leggerezza, perfetta per staccare la spina dopo una lunga giornata.

Andrea Pucci a Piacenza

L’appuntamento è fissato per le ore 22:00, presso il Bingo di Piacenza in Strada alla Mottavecchia 3, con ingresso gratuito. Si raccomanda di arrivare con un margine di anticipo per poter prendere posto e godersi in tranquillità tutta la performance.

I “Lunedì Show”

La serata è inserita all’interno della rassegna “Lunedì Show” ideata proprio per proporre momenti di intrattenimento di qualità nel cuore della città.

Una rassegna caratterizzata dalla presenza di Fabrizio Corona, Valeria Marini, Steven Basalari, Taylor Mega, Samira Lui. Dopo i grandi personaggi che hanno entusiasmato il pubblico, l’arrivo di Andrea Pucci è molto atteso, dunque lunedì 10 novembre non resta che prepararsi a ridere. I “Lunedì Show” si concluderanno il 24 novembre con il ritorno di Fabrizio Corona , sempre dalle ore 22:00 al Bingo di Piacenza in Strada alla Mottavecchia 3, con ingresso gratuito.

Andrea Pucci, trent’anni di risate tra palco e televisione

Noto al grande pubblico per i suoi monologhi televisivi e i tour teatrali che combinano comicità e osservazione della vita quotidiana, Andrea Pucci ha saputo costruire nel tempo una comicità riconoscibile: fatta di battute, tempi comici ben calibrati e una verve che parla alla platea con familiarità.

Pucci è un artista che parla con semplicità, ma con intelligenza: riesce a trasformare le piccole abitudini quotidiane in sketch esilaranti, facendoci sorridere e riflettere allo stesso tempo.

Nel corso della serata di lunedì a Piacenza, sarà l’occasione per avvicinarsi al personaggio non solo attraverso risate, ma anche con momenti di racconto coinvolgente.

Il comico che fa ridere l’Italia da trent’anni

Trent’anni di carriera e una comicità che continua a parlare al pubblico di tutte le età. Andrea Pucci, nome d’arte di Andrea Baccan, è oggi uno dei comici più amati in Italia, capace di unire l’ironia popolare alla capacità di raccontare con leggerezza la vita di tutti i giorni.

Il suo debutto arriva nel 1994, quando partecipa al programma La sai l’ultima?, dove nasce anche il nome “Pucci” grazie a un’intuizione di Pippo Franco. Da quel momento, la sua carriera prende il volo.

Negli anni Duemila arriva la consacrazione con Colorado su Italia 1, dove il suo personaggio diretto e travolgente conquista il grande pubblico. I suoi monologhi — veloci, sinceri e spesso autoironici — parlano della famiglia, delle difficoltà quotidiane, delle incomprensioni tra uomini e donne e della frenesia della vita moderna. Una comicità “di costume”, mai eccessiva, ma sempre capace di fotografare la realtà con un sorriso.

Dalla televisione al teatro, Pucci ha portato in scena numerosi spettacoli di successo, da C’è sempre e solo da ridere a In… Tolleranza Zero, fino al recente 30 anni… e non sentirli, un tour celebrativo che ripercorre le tappe principali del suo percorso artistico. Oggi Andrea Pucci continua a riempire teatri e piazze in tutta Italia, fedele al suo modo di fare comicità: diretto, genuino e vicino alla gente. Dopo tre decenni di risate, resta un interprete autentico del costume italiano, capace di raccontare — con sarcasmo e simpatia — le piccole grandi contraddizioni della nostra quotidianità.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy