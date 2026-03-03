“Manufatto”, a Piacenza debutta il nuovo evento dedicato all’artigianato creativo contemporaneo

Domenica 8 marzo in Piazza Duomo a Piacenza inaugura Manufatto, il nuovo evento dedicato all’artigianato creativo contemporaneo che animerà la città nei prossimi mesi.

Manufatto nasce con un obiettivo chiaro: riportare al centro il valore del fare, delle mani, delle competenze artigiane e della produzione indipendente di qualità. Un progetto che mette in dialogo creatività, territorio e nuove visioni imprenditoriali, dando spazio ad artigiane e artigiani selezionati che lavorano con cura, ricerca e identità.

Non un semplice market, ma un evento che vuole raccontare storie, processi e persone. Ogni espositore è stato scelto per la coerenza del proprio percorso e per l’attenzione alla qualità dei materiali, delle lavorazioni e del design. Manufatto intende così posizionarsi come appuntamento di riferimento per chi cerca pezzi unici, produzioni in piccola scala e una relazione diretta con chi crea.

L’iniziativa nasce da un’idea dell’Assessorato al Commercio del Comune di Piacenza e da Cabina di Regia Vita in Centro a Piacenza, che ha voluto ampliare e arricchire l’esperienza pluriennale dei Mercanti di Qualità, affidando all’Associazione un nuovo format interamente dedicato al mondo dell’artigianato creativo.

L’evento si inserisce nel panorama culturale e creativo piacentino con l’intento di valorizzare il talento locale e attrarre realtà da fuori provincia, contribuendo a rafforzare l’identità di Piacenza come città attenta alla cultura del saper fare.

La data inaugurale dell’8 marzo sarà anche un momento simbolico in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Durante la mattinata sarà presente la Questura di Piacenza con un banchetto informativo per sensibilizzare contro la violenza sulle donne, affiancando così al momento celebrativo un’importante azione di consapevolezza e prevenzione. Manufatto è un invito a scegliere consapevolmente, a sostenere l’economia creativa e a riscoprire il valore autentico dell’artigianato contemporaneo.

Le date di Manufatto 2026: 8 marzo, 12 aprile, 17 maggio, 14 giugno, 11 ottobre, 8 novembre, 13 dicembre.

