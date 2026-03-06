Menopausa e cuore, grande successo e partecipazione per la terza edizione

Grande partecipazione e forte interesse hanno caratterizzato l’open day Menopausa e cuore, confermando quanto il tema della prevenzione cardiovascolare in menopausa stia particolarmente a cuore alle donne. L’elevata affluenza registrata nel corso della giornata ha rappresentato un segnale chiaro dell’attenzione crescente verso la salute del cuore e della consapevolezza dell’importanza di prendersi cura di sé in una fase della vita segnata da cambiamenti significativi.

L’iniziativa ospitata alla Croce Bianca

L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, si è svolta nella sede della Croce Bianca Piacenza ed è stata promossa da Progetto Vita e Azienda Usl di Piacenza, con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e offrire strumenti concreti di prevenzione alle donne tra i 45 e i 65 anni.

La menopausa rappresenta un passaggio naturale nella vita femminile, ma il progressivo calo degli estrogeni comporta modificazioni metaboliche e vascolari che incidono sull’equilibrio generale dell’organismo e aumentano il rischio cardiovascolare. Nel corso della giornata è stata ribadita l’importanza di rafforzare la cultura della prevenzione e di promuovere una presa in carico integrata e multidisciplinare, capace di accompagnare le donne nella conoscenza del proprio profilo di rischio cardiovascolare.

Consulenze e colloqui

Le partecipanti hanno potuto usufruire di consulenze cardiologiche, colloqui ginecologici, consulti per la salute del pavimento pelvico con le ostetriche, valutazioni con le fisioterapiste, controlli del colesterolo e una valutazione orientativa del rischio osteoporotico. Presenti anche le dietiste e le professioniste della Farmacia Dallavalle, a supporto di un approccio globale alla prevenzione che ha tenuto insieme stili di vita, alimentazione e monitoraggio clinico.

Durante la menopausa, l’organismo femminile cambia rapidamente: la riduzione degli estrogeni influisce sul metabolismo, sulla pressione arteriosa e sulla distribuzione del peso corporeo, aumentando il rischio cardiovascolare. La prevenzione passa quindi da gesti quotidiani semplici ma fondamentali, come un’alimentazione equilibrata, l’attività fisica regolare, il controllo del peso e il monitoraggio periodico dei principali parametri clinici.

L’ampia adesione all’open day ha confermato il valore di iniziative come Menopausa e cuore, capaci di rispondere a un bisogno concreto di informazione e di promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute femminile, rafforzando il ruolo della prevenzione come investimento essenziale per il benessere futuro.

