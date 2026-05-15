Mercanti di Qualità a Gossolengo il 17 maggio, giochi, allegria e shopping. Il Sindaco Balestrieri: “Evento sempre molto partecipato” – AUDIO

15 Maggio 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Mercanti di Qualità a Gossolengo il 27 maggio
blank

Mercanti di Qualità a Gossolengo il 17 maggio, una domenica tra giochi, allegria e shopping.

Presenti all’appuntamento in piazza tante bancarelle con il 100% made in Italy, i Creativi con opere fatte a mano, i giochi di una volta, novità e sorprese.

E’ sempre un piacere quando arrivano a Gossolengo i Mercanti di Qualità – commenta il Sindaco Andrea Balestrieri– perché si riempiono di festa la piazza e le vie del paese. C’è tanta partecipazione e in queste giornate arrivano persone anche da fuori. Questa formula di portare merce di qualità è molto interessante perché fa capire anche il tipo di acquisto, di livello, che si può fare. Questo è l’appuntamento che in pratica apre la serie di eventi estiva che prosegue a giugno con la nostra Fiera. 

Mercanti di Qualità a Gossolengo il 17 maggio

Mercanti di Qualità a Gossolengo il 27 maggio

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover