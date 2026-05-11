Mercanti di Qualità a Gossolengo il 27 maggio, una domenica tra giochi, allegria e shopping

11 Maggio 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Mercanti di Qualità a Gossolengo il 27 maggio

Mercanti di Qualità a Gossolengo il 27 maggio, una domenica tra giochi, allegria e shopping.

Presenti all’appuntamento in piazza tante bancarelle con il 100% made in Italy, i Creativi con opere fatte a mano, i giochi di una volta, novità e sorprese.

Mercanti di Qualità a Gossolengo il 27 maggio

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