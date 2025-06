Metalmeccanici, sciopero anche a Piacenza il 20 giugno con manifestazione a Bologna

Anche i lavoratori metalmeccanici della provincia di Piacenza aderiranno allo sciopero nazionale di 8 ore indetto per il prossimo giovedì 20 giugno 2025 a Bologna. L’astensione dal lavoro, accompagnata da manifestazioni regionali, è stata proclamata da FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM per chiedere il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), scaduto da quasi un anno.

Le organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM che a Piacenza rappresentano oltre 10mila lavoratori, hanno già totalizzato 40 ore di sciopero per la ripresa della trattativa e per la dignità del lavoro. “Senza il contratto si sciopera, per la dignità del lavoro e per il futuro del Paese”. L’adesione dei metalmeccanici di Piacenza si inserisce in questa mobilitazione che vedrà le fabbriche svuotarsi e le piazze riempirsi, per riconquistare il tavolo di trattativa e raggiungere un accordo basato sulla piattaforma approvata democraticamente dai lavoratori.

“L’obiettivo dello sciopero è duplice: aumentare i salari e rafforzare la sicurezza sul lavoro, contrastando la precarietà e garantendo i diritti in tutto il sistema degli appalti. La mobilitazione mira a superare l’intransigenza di Federmeccanica-Assistal e Unionmeccanica-Confapi, che hanno interrotto le trattative per il rinnovo del contratto” spiegano le Segreterie provinciali dei Metalmeccanici.

In Emilia-Romagna la manifestazione regionale si terrà a Bologna, presso il Parco Nord. Il concentramento è previsto per le ore 9, con ingresso pedonale da via Stalingrado 79 e ingresso auto e bus da via Zambeccari (via Michelino). Per chi fosse interessato alla partecipazione può contattare via whatsap al 3495837953 la Fiom di Piacenza, oppure mandare una email a

pc.fiom@er.cgil.it; fimpc@cisl.it, uilmpiace@libero.it.

Il rinnovo del contratto nazionale è considerato una risposta fondamentale per contrastare la crisi, dare stabilità e rilanciare il sistema industriale italiano. I metalmeccanici, uniti, non si fermeranno finché non sarà riaperto il negoziato e raggiunto un accordo.