Meteo, Paolo Corazzon: “La prossima settimana torna l’afa, il mese di giugno tra i più caldi degli ultimi anni”- AUDIO

Meteo, Paolo Corazzon: “La prossima settimana torna l’afa, il mese di giugno tra i più caldi degli ultimi anni“. Lo ha detto a Radio Sound il noto volto televisivo di 3B Meteo.

In questi giorni l’Italia, spiegano da 3B meteo, continua ad essere terra di confine tra l’anticiclone presente sul Mediterraneo occidentale e parte della Spagna, e una circolazione depressionaria che abbraccerà l’Europa centro-orientale.

“Fino a domenica 13 luglio avremo queste temperature piacevoli – commenta Paolo Corazzon – poi dalla metà della prossima settimana ci sarà un rialzo. Infatti è prevista la rimonta dell’alta pressione nordafricana, quindi ci risiamo e rischiamo di ritrovarci per una decina di giorni ancora con temperature molto alte.

Che valutazione possiamo fare del mese di giugno?

Sì, sicuramente ha battuto alcuni record, almeno in Europa con temperature eccezionali, oltre i 40 gradi, Parigi ha registrato 41 gradi, in Spagna e in Portogallo 46. Da noi non sono stati battuti singolarmente dei record, però il periodo di grande afa è stato molto prolungato, tanto da considerare il mese uno dei più caldi degli ultimi anni, se non il più caldo. Propio in questi giorni sono in corso delle verifiche in questo senso, però al di là dei dati definitivi è stato comunque un giugno bollente che non ci stupisce, come dire. Ormai purtroppo è una tendenza degli ultimi anni è questa.

In tema di cambiamento climatico, siete impegnati in un’altra iniziativa: Missione Italia

Sì, dopo la Groenlandia e l’Amazzonia, quest’anno ci dedichiamo al bel paese e andremo proprio a vedere con i nostri occhi, ma anche con esperti del settore, lo stato di salute dell’Italia dal punto di vista climatico. Il tutto partendo dalle Alpi, dal ghiacciaio del Monte Bianco, per ritrovarci poi anche in Sicilia a inizio agosto.

