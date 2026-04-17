Moschea di via Mascaretti, i proprietari dell’immobile cambiano la serratura

Moschea di via Mascaretti, i proprietari cambiano la serratura. Parliamo del luogo di culto irregolare, da tempo oggetto di discussioni. Lo scorso 21 marzo, la giunta comunale aveva lanciato un ultimatum: “Se entro 90 giorni non cambia nulla, lo stabile sarà acquisito dal Comune”. Nelle scorse ore i proprietari dell’immobile hanno cambiato la serratura, impedendo dunque ai fedeli di accedere allo stabile.

L’ordinanza si basava infatti su una ricostruzione che evidenziava come il cambio di destinazione d’uso dell’immobile sia avvenuto senza il necessario titolo abilitativo, configurando così un abuso edilizio a tutti gli effetti. Da qui discendeva l’ordine di cessazione dell’utilizzo come luogo di culto e il ripristino dello stato legittimo dei luoghi entro tre mesi, con conseguenze automatiche in caso di inottemperanza.

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