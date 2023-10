Motonautica – Riccardo Costa del team piacentino C&B Racing Academy trionfa al Campionato Italiano Formula Junior Sprint

I piloti del team piacentino C&B Racing Academy sono stati tra i protagonisti nel pavese, a Chignolo Po, della prima gara del Campionato Italiano di Formula Junior Elit Sprint (ex GT formula Junior Elite). Ottime le prestazioni dei ragazzi dell’accademia piacentina: il veterano Riccardo Costa ha vinto la prima delle tre prove del titolo, mentre gli esordienti Luigi Baggioli e Filippo Papa hanno conquistato rispettivamente il quinto e quindicesimo posto.

Ai miei ragazzi faccio tanti complimenti per le prestazioni. Riccardo Costa, con la sua vittoria ha dimostrato i processi fatti nell’ultimo anno all’interno della scuola. L’anno scorso era un esordiente e il suo è stato un percorso sempre in crescendo. Dopo alcuni buoni piazzamenti per il pilota milanese sono arrivati risultati importanti in Basilicata e poi questa vittoria della nuova Formula Junior Elit Sprint.