Mucca cade in un dirupo e resta intrappolata, salvata con l’elicottero dai vigili del fuoco – VIDEO

Un intervento lungo e difficile per salvare un animale in difficoltà. I vigili del fuoco sono intervenuti per evitare una fine straziante a una mucca, caduta in un dirupo nella zona di Ottone. I fatti sono accaduti questa mattina.

L’animale stava pascolando tra i boschi quando è precipitato in un dirupo, impossibilitato a tornare sul sentiero. La mucca era destinata a restare in quel “buco” se il suo proprietario non avesse chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri hanno richiesto l’intervento dell’elicottero da Bologna, poi hanno imbragato la mucca. Il velivolo ha sollevato l’animale e lo ha tratto in salvo.